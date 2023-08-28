Переволновался парень, слишком известную звезду поставили играть рядом с ним.

Пол Мескал и звезда сериала «Одни из нас» стали коллегами по съёмкам в новом фильме Ридли Скотта «Гладиатор 2». Молодой актёр исполняет роль племянника Коммода – Люциуса, который был показан в оригинальном фильме совсем юным.

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В интервью журналу Esquire Пол Мескал поведал журналистам, что видел Педро Паскаля в аэропорту Лос-Анджелеса, но боялся подойти к нему. Это случилось незадолго до того, как публично объявили об участии Паскаля в новом фильме. Но ситуация разрешилась неожиданно: актёр сам подошёл к своему молодому коллеге и был «очень искренним», по словам Мескала.

Пол Мескал не захотел рассказывать подробности съёмок в «Гладиаторе 2» объяснив это большой важностью фильма для его карьеры. Актёр говорит, что это самый большой проект, в котором ему доводилось участвовать, и он сильно волнуется по этому поводу. Ему пришлось иметь дело с наследием, которое оставила после себя первая часть, но в то же время привнести в историю что-то своё. Мескал также признался, что не общался с Расселом Кроу, который снялся в оригинальном «Гладиаторе». И хотя молодой человек мог бы поговорить с актёром, сыгравшим Максимуса, о подробностях съёмок, у их персонажей немного общего: ведь они совершенно разные.

Производство «Гладиатора 2» временно приостановлено из-за забастовки актёров и сценаристов. Ридли Скотту удалось отснять примерно половину материала, работа над которым продолжится после разрешения трудового спора. Премьера новой части фильма о древнеримских бойцах состоится 24 ноября 2024 года.