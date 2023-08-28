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Премьеру «Дюны 2» перенесли из-за забастовки актеров
Хорошо, что другие проекты забастовка не коснулась.

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Одно из самых ожидаемых кинопроизведений года, "Дюна 2" режиссера Дени Вильнева, столкнулось с препятствиями в плане релиза. Изначально фильм должен был выйти в прокат 3 ноября 2023 года. Однако, киностудии Warner Bros. и Legendary Entertainment решили перенести дату премьеры на 15 марта 2024 года, как стало известно из источника Deadline.

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Главной причиной такого решения стала забастовка Гильдии актеров США (SAG-AFTRA). Из-за активных протестных действий звезды фильма не в состоянии принимать участие в рекламных кампаниях, связанных с продвижением проекта.

Если кто не в курсе: С начала мая в США разразился массовый протест среди профессионалов кинематографа. Гильдия сценаристов объявила о забастовке. Это стало первым таким крупным мероприятием за последние 15 лет, что говорит о глубине неудовлетворенности и тревоги среди участников индустрии. Несколько месяцев спустя, в середине июля, к забастовке сценаристов присоединились и голливудские актеры.

Эти изменения коснулись не только "Дюны 2". Warner Bros. приняла решение также о переносе даты релиза фильма "Годзилла и Конг: Новая империя" с 15 марта на 12 апреля 2024 года, а дата выхода анимационного проекта "Властелин колец: Война рохирримов" была изменена с 12 апреля на 13 декабря того же года.

Тем не менее, поклонники студии Warner Bros. могут вздохнуть с облегчением по поводу других картин студии. Премьеры фильмов "Вилли Вонка", "Аквамен 2" и "Цвет лиловый" останутся без изменений и состоятся 15, 20 и 25 декабря 2024 года соответственно.

На текущий момент сценаристы продержались в своей забастовке уже 101 день. Это превысило продолжительность их предыдущей забастовки, которая была в 2007-2008 годах и составила ровно 100 дней. Невзирая на это, рекорд пока не побит: самой продолжительной в истории Гильдии остается забастовка 1988 года. Тогда конфликт длился целых 153 дня. Основной костяк противостояния того времени был связан с внезапным и неконтролируемым бумом домашних видеопроигрывателей, что вызвало ряд споров о распределении прибыли и правах на контент.

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#кино #фильмы #забастовка #актеры #забастовка актёров
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