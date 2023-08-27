Пока неясно, будет ли это сделано только для ПК.

Пит Хайнс заявил, что для моддеров открыто огромное поле деятельности в Starfield. Сегодня большинство разработчиков выступают против выпуска модов к своим играм. Разработчики Starfield напротив - пошли на встречу моддерам. Bethesda дает разработчикам модов большое поле для маневра, позволяющее не только создавать новые миры, но и добавлять новые сюжетные ветки.

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Как рассказал глава издательства Bethesda Пит Хайнс, в ходе специального Twitch-стрима Bethesda MainStream, посвящённого женщинам в гейминге, глава Bethesda подтвердил, что мододелы Starfield смогут добавлять в экшен-RPG новые планеты, квесты и даже новые истории.

Это хорошая новость для игроков, но подобные новости вызывают массу вопросов. К примеру, введение обширных возможностей для моддеров касается только платформы ПК? Будут ли выходить моды для Xbox? Bethesda скорее всего не откажется от выпуска модов для консолей. Чем большему количеству игроков будут доступны моды Starfield, тем дольше игра будет жить.

В данный момент неизвестно, когда после релиза Starfield получит возможности для моддеров. Ориентироваться можно на Skyrim, которая получила такую возможность через 4 месяца после своего выхода. Компания вероятно даст насладиться сначала оригинальной игрой. А возможности для моддеров будут появляться постепенно, чтобы как можно дольше продлить жизнь игре. Пока неизвестно - обе ли платформы получат возможности для моддеров одновременно, или по отдельности в разные сроки.