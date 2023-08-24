Новый центр майнинга является частью программы по цифровизации экономики Омана.

Согласно отчетам Data Center Dynamics и Oman Observer, Оман открывает новый центр майнинга стоимостью $370 млн. Центр предназначен для обслуживания не только объектов криптоиндустрии, но и других технологических компаний в качестве центра обработки данных. Проект поддержало Министерство транспорта, связи и информационных технологий Омана. Открытие состоялось в присутствии министра 13 августа в свободной зоне «Салала».

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Exahertz International отвечает за проектирование и открытие центра обработки данных и майнинга. Изначально имеется мощность одиннадцать мегаватт. Это означает, что могут быть запущены в эксплуатацию 2000 криптомайнеров.

К октябрю объект будет расширен, чтобы до 15 000 криптомайнеров могли добывать BTC или другую криптовалюту на общей площади 312 000 квадратных метров. ASIC-устройства производятся известным китайским гигантом Bitmain и поддерживают нужную температуру благодаря водяному охлаждению.

Оман придерживается своей стратегии в области криптовалют. В ноябре 2022 года открылся первый в стране центр майнинга, имеющий такие же размеры и также стоивший $370 млн.

В ноябре начался медвежий рынок после краха второй по величине криптобиржи FTX. Впоследствии интерес к рынку криптовалют снизился, а конфликты с регулирующими органами усилились. Некоторые компании вышли из криптоиндустрии или сократили свое участие.

Издание The Oman Observer полагает, что многомиллионные расходы могут сделать страну крупным центром криптовалют в долгосрочной перспективе. Можно рассчитывать на сотни рабочих мест для местных жителей.

К проекту привлечены компании Exahertz International и Afaaq for Advanced Technologies. Министр пояснил, что они рассчитывают на дальнейшее сотрудничество в будущем.

По словам Сэма Фердоуса, управляющего директора Moonwalk Systems, пока это пилотные проекты. В будущем они хотят открыть больше майнинговых центров в регионе. Moonwalk Systems выступает партнером Exahertz International.

Пока следует относиться к таким центрам как к пилотному проекту, поскольку предстоит выяснить, какие корректировки необходимо внести. Возможно, удастся повысить эффективность проекта.

Exahertz хочет привлечь в страну иностранных экспертов для предоставления необходимой экспертизы. Обучение местных жителей должно затем привести к приобретению обширного опыта работы в регионе.