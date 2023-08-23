Она стала прототипом мемного пса Доге.

Любимец миллионов, всемирно известная собака породы сиба-ину Чимс, считавшаяся лицом мем-криптовалюты Dogecoin, скончалась в возрасте 12 лет. Этот незабываемый четвероногий друг с сердечной улыбкой, покорившей сердца миллионов, навсегда останется в анналах истории интернета.

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Печальную новость о потере любимого пушистого друга сообщил владелец Чимса. Несколько месяцев назад символу Dogecoin был поставлен ужасный диагноз: рак поджелудочной железы, что, к сожалению, привело к его уходу. Этот храбрый пес, который когда-то радовал многих своей сияющей мордой, оставался стойким даже в свои последние минуты.

Образ Чимса стал вирусным еще в начале 2010-х годов, а его аккаунт в соцсетях собрал сотни тысяч преданных подписчиков. Образ улыбающегося сиба-ину использовался миллионами людей по всему миру для выражения широкого спектра эмоций. Его также использовала любимая криптовалюта Илона Маска — Dogecoin (DOGE).

Хотя пса уже нет в живых, его очаровательное присутствие в цифровом пространстве будет продолжать поднимать настроение и вызывать улыбки у тех, кто использует его изображение. Интернет-мир оплакивает кончину этого милого четвероногого друга. Его очаровательная харизма и способность дарить радость всегда будут помнить.