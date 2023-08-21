Речь идет о новой технологии для увеличения частоты кадров и плавности картинки.

Во время представления своих новых видеокарт Nvidia продемонстрировала третью версию технологии под названием Deep Learning Super Sampling. Она приобщила DLSS Frame Generation к перечню технологий компании, которые делают игры в разы лучше при помощи искусственного интеллекта. DLSS Frame Generation работает таким образом, что с помощью искусственного интеллекта создаются дополнительные кадры. Это помогает увеличить в два раза частоту кадров без нанесения ущерба изображению.

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Через некоторое время после представления технологии компанией Nvidia, в AMD сообщили о том, что они также ведут работы над созданием подобной технологии. Ей приняли решение дать название FidelityFX Super Resolution 3. И она также позволит в два раза повысить частоту кадров. Осенью 2023 года может состояться релиз первого проекта с FSR 3.

Как сообщает ресурс Moore's Law is Dead, компания намерена начать релиз игр с данной технологией только тогда, когда процессоры Navi 32 поступят в магазины. В то же время в интернете начали появляться слухи о том, что AMD желает сделать предстоящую Starfield одной из первых игр с FSR 3. Но на сегодняшний день данная информация так и не была подтверждена ни одним из официальных источников.

Если говорить о самой Starfield, то ее релиз уже запланирован 6 сентября, а доступна она будет на таких платформах, как ПК, а также Xbox Series S|X.