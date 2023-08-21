Более того, его даже хотели взять, но что-то пошло не по плану.

Известно, что режиссером хита мирового проката является женщина по имени Грета Гервиг, которая известна по созданию таких кинолент, как "Маленькие женщины", а также "Леди Берд". Именно в этих фильмах и снимался Тимоти, который очень хотел еще раз поработать с Гретой. Во время пресс-тура она заявила, что актер посещал съемочную площадку в Лондоне и уже тогда выразил сожаление, что не смог принять участие в съемках "Барби". Грета призналась, что готовила для Тимоти, а также Сирши Ронан, с которой она тоже ранее успела поработать, камео в своей новой работе. Но в конечном итоге план реализовать не получилось, так как графики не совпадали.

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"Я очень хотела, чтобы они поучаствовали в картине. Но так уж вышло, что никто из них не смог этого сделать. Тимоти даже смог немного поприсутствовать на съемках и сказать: "Я действительно должен был быть тут", а я ответила: "Да, это правда, но почему тебя тогда не будет в "Барби". Мне было действительно грустно и обидно, но я ничего не смогла сделать. Я люблю и Тимоти, и Сиршу, поэтому недовольна таким стечением обстоятельств" — заявила Грета Гервиг.

Почему же Сирше Ронан не удалось сняться в "Барби"? Все дело в том, что во время съемок "Барби" актриса была погружена в работу над проектом под названием "Выгон". Кстати, в этой драме она не только снималась, но и работала в качестве продюсера. "Выгон" является экранизацией нехудожественного произведения, которое было создано писательницей и журналисткой из Шотландии по имени Эми Липтрот.