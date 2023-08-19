Нужно будет разобраться в своеобразной космической магии.

Starfield одна из самых ожидаемых игр еще с прошлого года, разрабатываемая компанией Bethesda. Уже стартовала предварительная загрузка, открыв пользователям доступ к файлам. Из названия этих файлов самые проницательные пользователи подозревают, что в игре можно будет применять своеобразную космическую магию.

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Утечка в виде фотографии названий файлов была опубликована на сайте Reddit. "ArtifactVision", но далее перечислены такие вещи, как "Earthbound", "GravDash", "CreatedVac" и другие, которые могут относиться к различным способностям, таким как способность двигаться с дополнительной скоростью, создавать вакуум или держать кого-то прикованным к земле. На Starfield Direct было продемонстрировано единственное применение магии под названием Anti Grav Field. Эта способность позволяет подчинить себе гравитацию и заставить врагов парить над поверхностью. Многие игроки задаются вопросом о применении магии в космосе. Другая часть игроков интересуется сколько и какие интересные способности появятся у главного персонажа Starfield.

Всего насчитано 24 файла с названиями магических заклинаний. Никто не знает каким способом игрок получит доступ к тому или иному заклинанию - они откроются сразу, или для этого придется проходить сюжетную линию, где магические умения разбросаны по разным планетам и городам. Возможно магии придется учиться в различных школах, разбросанных по вселенной Starfield. К сожалению, подробности скрыты от пользователей и остается надеяться, что эти файлы оправдают свое назначение.