Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Ученые смогли воспроизвести музыку, которая звучит в голове человека
В проводимом эксперименте слушали группу Pink Floyd.

реклама

Прошедшая «зима искусственного интеллекта» оставила достаточно большой след в истории научно-технических открытий и поразила общественность, показав истинные возможности нейросетей и машинного обучения.

реклама

Одним из самых поразительных открытий, которое к тому же имеет потенциал в будущем, стало создание технологии чтения мыслей. Работает она на основе электродов, внедренных в головной мозг человека. Они переносят к компьютеру сигналы мозга, соответствующие определенным вспышкам активности. Система действительно полезна – так можно понимать, что имеет в виду человек, лишенный возможности говорить (к примеру, пациент, перенесший инсульт, или немой человек). Компьютеры, телефоны и прочая техника в свою очередь могут управляться тоже с помощью мысленной активности. Конечно, пока новые технологии не работают идеально на сотню процентов – речь пациентов, использующих данный гаджет, не совсем похожа на человеческую. Она скорее механическая и роботизированная. Впрочем, с каждым днем прогресс и его шаг ускоряются – можно быть уверенным, что вскоре ситуация станет еще лучше. Одним из таких выпадов в сторону совершенства системы стал запуск исследования переноса музыки с помощью имплантатов. Эксперимент стал успешным – двадцать человек смогли перенести музыку из своей головы на технику при помощи мыслей.

Одним из первых изданий, обративших внимание на исследование, стало The Guardian. В нем рассказываются подробности исследования.

Так, врач-невролог Роберт Найт, научный сотрудник Университета Нью-Йорка (New York University, NYU) и его коллеги опробовали новую технологию на двадцати девяти пациентах. Песней, которую использовали в эксперименте, стала «Another Brick in the Wall» - Pink Floyd. Электроды были введены пациентам в течение операции против эпилепсии. Пока песня (длиной около трех минут) играла, мозг пациентов проявлял активность в различных областях. Каждая вспышка была зафиксирована.

Общая база данных была просмотрена и проанализирована искусственным интеллектом. Именно программа смогла понять, какие вспышки отвечают за определенные моменты мелодии. Затем группа ученых дешифровала мозговую активность, превратив ее в звук. Запись удивила специалистов тем, что она отчетливо воспроизводила ритм песни, ее мелодию и частично слова. Конечно, качество записи сильно отличается от студийных работ – оно скорее напоминало воспроизведение трека из-под воды, однако американские специалисты разработали план, согласно которому качество результата можно повысить.

Как объясняют ученые, для повышения качества воспроизведения необходимо ввести в мозг электроды плотнее, чем есть на данный момент. Пока что их вводят с промежутком в пять и в три миллиметра – при этом во втором случае качество звуковоспроизведения было лучше. Вполне вероятно, что при установке имплантатов с расстоянием в полтора миллиметра качество возрастет еще больше. Еще одной задачей ученых является проработка возможности установки имплантатов на кожу головы, чтобы не проводить операцию и не работать непосредственно с головным мозгом – это, конечно, гораздо сложнее и опаснее.


Если в предыдущих исследованиях по чтению и дешифровке мыслей специалисты уделяли внимание преимущественно тем областям головного мозга, которые отвечали за работу губ, рта в целом, голосовых связок, языка и прочих подобных мышц, то в более современных экспериментах особо тщательно ученые рассмотрели и систему обработки мозгов мелодий и услышанных звуков в целом. Таким образом выяснилось, что правое полушарие головного мозга понимает музыку лучше левого.

Эксперимент, выявивший успешность считывания технологиями музыки из мыслей человека, прежде всего двинул вперед возможность достоверно и качественно воспроизводить мысли людей, переживших инсульт. Некоторые другие болезни так же влияют на речь человека – к примеру, определенные виды склероза (от бокового амиотрофического склероза скончался Стивен Хокинг, ассоциирующийся у многих с воспроизведением мыслей с помощью технологий).


Авторами исследования отмечается, что музыка очень многогранна и передает гораздо больше эмоций, чем обычная речь, ограниченная рамками фонетики – дело в мелодичности, в ритме, флоу и прочих особенностей, которые могут сделать песни запоминающимися и действительно передающими чувства автора. Именно поэтому музыка может стать более эффективной в лечении, профилактике и в процессе восстановления.

Если развивать теорию и мечтать дальше, то можно прийти к идее создания песен и мелодий только с помощью мыслительного процесса. Хотя, вряд ли научное сообщество придет к этому в рамках ближайшего столетия. Однако идея действительно воплотима в жизнь – все, по крайней мере, к этому идет. Есть и еще один момент – смогут ли все сочинять музыку таким образом? Потребуется ли наличие музыкального слуха? На сегодняшний день около 4% населения нашей планеты им не обладают – вероятно, здесь бессильны даже технологии и искусственный интеллект.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#исследование #здоровье #мозг
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ленточные хранилища дешевле и меньше загрязняют окружающую среду, чем жесткие диски и SSD
YouTube будет бороться с дезинформацией в теме медицины
Блокирующие синий свет «компьютерные» очки бесполезны – результаты исследования
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В прямом эфире украинского ТВ офицер ВСУ Серган заявил, что Украина проигрывает России
41
FT: Российские ракеты нацелились на аэродромы, где хранят ракеты дальнего действия и бомбардировщики
21
Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде
27
Первые обзоры ролевой игры Starfield должны появиться до конца августа
1
Механик-водитель «Турист» поделился впечатлениями от нового танка Т-90М
10
"Истребитель Леопардов" - Усовершенствованный ударный вертолет Ка-52М впервые показали открыто
2
Благодаря "НАТОвскому калибру" в 155-мм новая версия САУ Мста-С может бить на 30% дальше
19
Российская ракета РВВ-МД2 для истребителей Су-57 и Су-35 сильно встревожила немецких аналитиков
2
Российские инженеры отремонтировали упавший возле Артёмовска Ми-28 и вернули вертолёт на базу
2
Украинские танкисты восхищены немецким Leopard 1A5 и считают его намного лучше советского Т-72
6
Intel Arc A770 догоняет RTX 4060 Ti по скорости генерации в форке Stable Diffusion web UI с OpenVINO
+
По сообщению Reuters США одобрили поставки Украине F-16 из Дании и Нидерландов
1
Новый трейлер Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 будет представлен на церемонии открытия gamescom 2023
1
Инсайдеры назвали 66 смартфонов Xiaomi, которые точно получат прошивку MIUI 15 на Android 14
5
Заправщик нового поколения JetZero начали разрабатывать ВВС США
+
Boeing модифицирует MD-90 для полетов с экспериментальным крылом
+
Армия РФ в СВО получит малозаметный ударный дрон «Сюрприз» с двумя 82-мм минами на борту
+
Frore Systems представила внешнее хранилище SSD на 64 ТБ с новаторским ульразвуковым кулером
1
AMD готовит Linux драйверы для интегрированной графики GFX 11.5 процессоров Ryzen 8000
1
Почему индийский "Чандраян-3" отстал от "Луна-25" в лунной гонке, хотя стартовал на месяц раньше
+

Популярные статьи

Тайвань завершил испытания ракеты способной уничтожить военные базы НОАК на материковой части Китая
6
Россия разрабатывает новейший стратегический ракетоносец-невидимку ПАК ДА "Посланник"
7
Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера
53
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
22
Vanquish: скорострельный шутер от Синдзи Миками
2
ТОП-6 инструментов ИИ, которые помогут в работе
1
PGML "Raptor": как иорданцы улучшили самый совершенный гранатомёт в своём арсенале
+
Полный список российских банков, что находятся под санкциями в августе 2023 года
3
Коротко о GPU Busy — новой метрике игровой производительности
5
Защитник РВСН: Машина дистанционного разминирования "Листва" получит более мощную СВЧ-пушку
2

Сейчас обсуждают

glavhyilo
21:24
с украиной надо заканчивать,пора уже европы чистить.Теперь на европах надо,новое оружие обкатывать.
BILD: У властей Украины есть три сценария действий в сложившейся ситуации
Sash33
21:23
Ну ок, пока ещё "на вырост". Страны третьего мира это где всё стабильно плохо и конца этому не видно. Так они и будут жить всегда. Чётвёртого это где всё очень плохо, а власть этих стран сознательно и...
25% взрослых в РФ не имеют детей — в причинах указываются недостаточные доходы и отсутствие жилья
Vito Vago
21:22
Это примерно как с деревянными автоматами обучаются...
Резников заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось
glavhyilo
21:21
Инструкция для сдачи в плен солдат ВСУ: что в ней написано.Украинским военнослужащим рассказали, как следует «правильно» сдаваться в плен.
BILD: У властей Украины есть три сценария действий в сложившейся ситуации
Razg0n
21:20
Спасибо за замечание.
Цены на отечественные автомобили взлетели — наценка доходит до 4-х минимальных размеров оплаты труда
N1ghtwish
21:15
Сейчас бы на помойном ресурсе с кучей 15-рублевых защеканов, обращать внимание на минусы.
25% взрослых в РФ не имеют детей — в причинах указываются недостаточные доходы и отсутствие жилья
glavhyilo
21:14
у всу партизанская,недоразведка просто
Глава военной разведки ВСУ заявил, что в России продолжается мобилизация
Ilikethat
21:12
О чем Вы? Какие 29млн? Еще до СВО, по потреблению хлеба, на окраине жило 24 млн. А сейчас, еще миллионов 8 выехали, минус пару миллионов Запорожская и Херсонская обл.
25% взрослых в РФ не имеют детей — в причинах указываются недостаточные доходы и отсутствие жилья
Vasijara
21:11
4060 за свои 300$ отличная видюха, ДЛСС как я показал хорошая технология и может до 2х раз увеличить и без того хорошую производительность, то что она у нас стоит 35к не проблема Нвидиа, 300$ норм за ...
Первые обозреватели Starfield отмечают, что игра лишена даже малейших багов и недоработок
N1ghtwish
21:08
Таджики - это враги русского народа, эту черножопую нечесть нужно было еще в начале 90х денацифицировать, а их еще сюда пускают.
25% взрослых в РФ не имеют детей — в причинах указываются недостаточные доходы и отсутствие жилья
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем