В проводимом эксперименте слушали группу Pink Floyd.

Прошедшая «зима искусственного интеллекта» оставила достаточно большой след в истории научно-технических открытий и поразила общественность, показав истинные возможности нейросетей и машинного обучения.

Одним из самых поразительных открытий, которое к тому же имеет потенциал в будущем, стало создание технологии чтения мыслей. Работает она на основе электродов, внедренных в головной мозг человека. Они переносят к компьютеру сигналы мозга, соответствующие определенным вспышкам активности. Система действительно полезна – так можно понимать, что имеет в виду человек, лишенный возможности говорить (к примеру, пациент, перенесший инсульт, или немой человек). Компьютеры, телефоны и прочая техника в свою очередь могут управляться тоже с помощью мысленной активности. Конечно, пока новые технологии не работают идеально на сотню процентов – речь пациентов, использующих данный гаджет, не совсем похожа на человеческую. Она скорее механическая и роботизированная. Впрочем, с каждым днем прогресс и его шаг ускоряются – можно быть уверенным, что вскоре ситуация станет еще лучше. Одним из таких выпадов в сторону совершенства системы стал запуск исследования переноса музыки с помощью имплантатов. Эксперимент стал успешным – двадцать человек смогли перенести музыку из своей головы на технику при помощи мыслей.

Одним из первых изданий, обративших внимание на исследование, стало The Guardian. В нем рассказываются подробности исследования.

Так, врач-невролог Роберт Найт, научный сотрудник Университета Нью-Йорка (New York University, NYU) и его коллеги опробовали новую технологию на двадцати девяти пациентах. Песней, которую использовали в эксперименте, стала «Another Brick in the Wall» - Pink Floyd. Электроды были введены пациентам в течение операции против эпилепсии. Пока песня (длиной около трех минут) играла, мозг пациентов проявлял активность в различных областях. Каждая вспышка была зафиксирована.

Общая база данных была просмотрена и проанализирована искусственным интеллектом. Именно программа смогла понять, какие вспышки отвечают за определенные моменты мелодии. Затем группа ученых дешифровала мозговую активность, превратив ее в звук. Запись удивила специалистов тем, что она отчетливо воспроизводила ритм песни, ее мелодию и частично слова. Конечно, качество записи сильно отличается от студийных работ – оно скорее напоминало воспроизведение трека из-под воды, однако американские специалисты разработали план, согласно которому качество результата можно повысить.

Как объясняют ученые, для повышения качества воспроизведения необходимо ввести в мозг электроды плотнее, чем есть на данный момент. Пока что их вводят с промежутком в пять и в три миллиметра – при этом во втором случае качество звуковоспроизведения было лучше. Вполне вероятно, что при установке имплантатов с расстоянием в полтора миллиметра качество возрастет еще больше. Еще одной задачей ученых является проработка возможности установки имплантатов на кожу головы, чтобы не проводить операцию и не работать непосредственно с головным мозгом – это, конечно, гораздо сложнее и опаснее.





Если в предыдущих исследованиях по чтению и дешифровке мыслей специалисты уделяли внимание преимущественно тем областям головного мозга, которые отвечали за работу губ, рта в целом, голосовых связок, языка и прочих подобных мышц, то в более современных экспериментах особо тщательно ученые рассмотрели и систему обработки мозгов мелодий и услышанных звуков в целом. Таким образом выяснилось, что правое полушарие головного мозга понимает музыку лучше левого.

Эксперимент, выявивший успешность считывания технологиями музыки из мыслей человека, прежде всего двинул вперед возможность достоверно и качественно воспроизводить мысли людей, переживших инсульт. Некоторые другие болезни так же влияют на речь человека – к примеру, определенные виды склероза (от бокового амиотрофического склероза скончался Стивен Хокинг, ассоциирующийся у многих с воспроизведением мыслей с помощью технологий).





Авторами исследования отмечается, что музыка очень многогранна и передает гораздо больше эмоций, чем обычная речь, ограниченная рамками фонетики – дело в мелодичности, в ритме, флоу и прочих особенностей, которые могут сделать песни запоминающимися и действительно передающими чувства автора. Именно поэтому музыка может стать более эффективной в лечении, профилактике и в процессе восстановления.

Если развивать теорию и мечтать дальше, то можно прийти к идее создания песен и мелодий только с помощью мыслительного процесса. Хотя, вряд ли научное сообщество придет к этому в рамках ближайшего столетия. Однако идея действительно воплотима в жизнь – все, по крайней мере, к этому идет. Есть и еще один момент – смогут ли все сочинять музыку таким образом? Потребуется ли наличие музыкального слуха? На сегодняшний день около 4% населения нашей планеты им не обладают – вероятно, здесь бессильны даже технологии и искусственный интеллект.