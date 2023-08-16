Эта звезда в 1 миллион раз ярче Солнца.

Используя телескоп Джеймса Уэбба, NASA обнаружило новости о звезде, которая является самой далекой известной звездой во всей Вселенной. Это Эарендель — особенно массивная звезда типа B, расположенная в галактике, называемой «Дуга восхода Солнца». Также известно, что Эарендель послала свой свет в космос через 900 млн лет после Большого Взрыва. Она в 1 миллион раз ярче Солнца.

реклама

По данным NASA, то, что ученые вообще открыли звезду, стало возможным только благодаря сочетанию человеческих технологий и специального эффекта. Потому что без естественного увеличения, обеспечиваемого большим скоплением галактик, в данном случае WHLO137-08, которое находится на полпути между Землей и Эаренделем, звезда осталась бы невидимой для человеческого глаза.

Сама масса скопления галактик заставляет пространство искривляться, действуя как естественное увеличительное стекло, через которое астрономы могут смотреть.

Увеличенная в 4000 раз благодаря так называемому эффекту гравитационного линзирования, Эарендель до сих пор можно увидеть только как единую светящуюся точку на инфракрасных изображениях высокого разрешения, полученных ведущей мировой космической обсерваторией. Это самая далекая известная звезда, и в то же время такое крошечное небесное тело, которое было обнаружено.

НАСА подозревает, что у Эаренделя может быть красноватая звезда-компаньон, но она холоднее. После открытия у ученых появилась следующая надежда: в конце концов найти звезду самого первого поколения. Она будет состоять только из водорода и гелия и, таким образом, из основных компонентов Вселенной.