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«Яндекс Погода» выходит на уровень аграриев и логистов
Сервис поможет фермерам работать с учетом погодных условий.

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Сервис синоптики и прогноза погоды «Яндекс Погода» предложил интересное нововведение предпринимателям, работающим в сфере сельского хозяйства – теперь программа может предсказывать, в какие дни лучше всего проводить сельскохозяйственные работы по типу полива или удобрения. Подобные решения смогут увидеть и сотрудники розничной продажи, логистики, теплоэнергетики и прочих отраслей бизнеса.

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 Программа с помощью сборки данных о погоде сможет выдать своеобразный «сценарий», который поможет предпринимателям принять решение. К примеру, владельцы сельскохозяйственных предприятий смогут посмотреть, когда лучше обработать поля от саранчи или в какой день можно обойтись без полива. Будет доступна функция задания собственных настроек «Яндекс Погоде», и тогда она предоставит отчет со всей необходимой информацией. 

Технология компании носит название «Метеум». Она использует искусственный интеллект, созданный с использованием машинного обучения. Технология учитывает несколько источников информации – радары, станции на земле, спутниковые аппараты, сообщения от проживающих людей. По словам представителей Яндекса, их разработка – первая в мире программа, учитывающая мнение и наблюдения местного населения.


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#технологии #яндекс #яндекс погода
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