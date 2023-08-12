Об этом заявил разработчик самоходки.

Парк специальной техники для подразделений ВДВ продолжает расширяться за счет появления новых видов техники. Так появилась информация про начало полноценных государственных испытаний самоходного артиллерийского орудия 2С42 «Лотос». Информация поступила из ЦНИИТочмаш со ссылкой на временного генерального директора Семеняко.

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Со слов Антона Семеняко «Лотос» успешно прошел первый этап испытаний летом прошлого года и все это время разработчики устраняли выявленные недочеты и улучшали конструкцию САО. В ходе прошлогодних испытания машину несколько раз сбрасывали с военно-транспортного самолета и отслеживали насколько хорошо 2С42 переносит такие нагрузки. Выяснилось, что бортовая электроника и шасси не всегда успешно справляются с механическими нагрузками. Их пришлось переработать и усилили крепления. Также провели испытания установки по прямому назначению: боевые стрельбы, движение по пересеченной местности и прочее.

120-мм САО «Лотос» сегодня готовят к следующему этапу государственных испытаний, которые должны начаться осенью 2023 года. Кроме выявленных в августе 2022 года недочетов, конструкторы внесли ряд изменений на основе опыта специальной военной операции. Также напомним, что в этом году официально приняли более массивную и мощную арт-установку на колесной базе. Речь идет про 2С43 «Мальва» с 152-мм орудием, взятым от самоходки «Мста-С».