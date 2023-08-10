Главное чтобы его не перенесли на еще позже.

К сожалению, гробовая тишина вокруг игры уступает место дискуссиям о том, выйдет ли игра «Робокоп» в сентябре, согласно более ранним объявлениям. Судя по последнему финансовому отчету Nacon, поклонникам следует ожидать скорого объявления о задержке.

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Если найдете список предстоящих игр Nacon на текущий финансовый год, в котором RoboCop: Rogue City намечен к выпуску 9 ноября. Непонятно, почему происходит эта неподтвержденная задержка, но вполне возможно, что это может быть связано со Starfield . Разработчики видеоигр часто уклоняются от крупных релизов, когда это возможно. Larian Studios сделали это с Baldur's Gate 3 , и это, безусловно, хорошо окупилось для них.

Просматривая различные форумы и сайты социальных сетей в Интернете, можно найти информацию из закрытой бета-версии находящегося в разработке проекта RoboCop, предполагающую, что Nacon необходимо довести игру до совершенства. Поскольку до указанной даты выпуска RoboCop: Rogue City 9 ноября осталось всего несколько месяцев, вполне возможно, что NaCon может еще больше отодвинуть выпуск игры.

Конечно, всегда есть возможность перенести его на следующий год. Это дало бы разработчикам возможность улучшить Robocop: Rogue City и, по крайней мере, гарантировать, что она сможет идти в ногу с любой игрой AAA, которая появится на рынке в том же месяце, что и Robocop.

В конечном счете, на данный момент это все предположения. Что точно, так это то, что RoboCop: Rogue City указан в официальных документах как дата выхода 9 ноября. Будет ли он готов к тому времени, еще неизвестно.