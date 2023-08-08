Причём чарт вообще — включая и выручку с условно-бесплатных игр.

Успех Baldur’s Gate 3 оказался с одной стороны неожиданным, а с другой — в то, что достойный проект получит достойные продажи, всё-таки хотелось верить. В данном случае всё для ребят из Larian Studios сложилось настолько удачно, что они сами в это до сих пор поверить не могут. Онлайн бьёт рекорды, выручка с продаж огромная, и чтобы в очередной раз убедиться в том, что Baldur’s Gate 3 не просто популярная, а очень популярная, достаточно взглянуть на чарт продаж в Steam по итогам недели с 1 по 8 августа.

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В этом чарте новинка от Larian расположилась на первом месте как в чарте «премиальных» (то есть, платных) игр, так и в общем чарте, куда включены в том числе и условно-бесплатные проекты, живущие на продажах косметических элементов и прочих наборов необязательного контента.

Феномен конкретно Baldur’s Gate 3 заключается в том, что игра выполнена в не слишком популярном жанре ролевых игр с пошаговыми сражениями. С другой стороны, учитывая, что сейчас сезон отпусков, а других серьёзных игр из числа новинок нет, удивление само собой уходит на второй план.