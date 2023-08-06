Это может стать прорывом в космических технологиях.

Перовскит является основой нового открытия австралийской исследовательской группы. Перовскит не нов и уже известен своими особыми свойствами к выработке энергии. Есть даже первые заводы, которые массово производят солнечные элементы на основе перовскита.

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Новым является то, что минерал, по-видимому, обладает способностью к самовосстановлению, поэтому австралийцы называют его «чудодейственным материалом». В недавнем исследовании ученые подвергли солнечные элементы различным испытаниям, призванным имитировать условия в космосе.

Они обнаружили, что ущерб, обычно причиняемый в космосе агрессивным излучением, может быть устранен путем термообработки перовскитных солнечных элементов в космическом вакууме. Поскольку обычный ремонт таких объектов, как спутники, в космосе возможен только теоретически, открытие имеет значительный потенциал.

В конце концов, можно было бы создать спутники и другие космические аппараты, которые в состоянии оставаться на низкой околоземной орбите намного дольше, чем считалось возможным ранее. Выводы исследователей, хотя и многообещающие, основаны на серии небольших тестов, в которых микрозонд имитировал протонное облучение. Такому воздействию солнечные элементы обычно подвергаются в космосе.

Однако еще предстоит выяснить, действительно ли изолированная тестовая среда была достаточно похожа на реальные обстоятельства. Для этого потребовалось бы настоящее испытание спутника в космосе. Пока об этом речи не идет.

Ранее сообщалось о том, что Китай создал супертонкие солнечные панели.



