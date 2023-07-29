Новый панели стали в 20 раз тоньше обычных.

Воскресный запуск космического спутника Lingxi-03 от китайской компании GalaxySpace ознаменовал новую эру в разработке солнечных панелей для спутников. Ученые из Китая представили уникальные сверхтонкие солнечные панели, толщина которых составляет всего 1 мм, в 20 раз тоньше стандартных.

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Главная цель проекта - создать спутниковую группировку, обеспечивающую доступ к интернету в любой точке нашей планеты. Одновременно с этим, спутники Lingxi обещают быть не только более дешевыми, но и лучше в сравнении с аппаратами SpaceX Илона Маска. Инженеры компании GalaxySpace уделяют особое внимание техническим аспектам и массовому производству, используя автомобильные технологии литья под давлением для создания шасси спутников.

Сверхтонкие солнечные панели представляют собой настоящий прорыв в космических технологиях. Их минимальная толщина открывает новые перспективы для больших и сверхбольших спутников, позволяя значительно сократить размеры аппаратов. Это критически важно, учитывая, что каждый миллиметр имеет огромное значение в космосе.

Успешный тестовый запуск Lingxi-03 подтвердил эффективность новых солнечных панелей и других технических решений. Китайская компания GalaxySpace намерена выпустить первые коммерческие спутники до конца текущего года, а применение данной технологии может привлечь еще больше внимания космического сообщества и укрепить позиции Китая в космической индустрии. Этот прорыв открывает новые возможности для космических исследований и обеспечения более эффективной спутниковой связи в будущем.