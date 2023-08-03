И они не собираются останавливаться.

Electronic Arts, гигант в мире видеоигр, сегодня утром поделился своими успехами. За первые три месяца 2023-2024 финансового года они вышли в лидеры с 1.92 миллиарда долларов выручки. Это на целых 8.9% больше, чем они заработали за тот же период в прошлом году. Их чистая прибыль также растет, достигая 402 миллиона долларов, что на 29.3% больше, чем год назад.

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Большую долю этого успеха составляют сервисные игры EA. Они принесли компании 1.18 миллиарда долларов, что составляет 75% от общего дохода. В цифровом мире и розничных магазинах EA заработала около 1.58 миллиарда долларов. Это привело к росту на 21% по сравнению с прошлым годом.

Эндрю Уилсон, большой шеф в EA, был в восторге от этих чисел. Он особенно похвалил игры EA Sports и Star Wars Jedi: Survivor за их вклад в успех компании.

Jedi: Survivor, игра от Respawn Entertainment, оказалась большим хитом. EA не дает точных чисел, но они говорят, что игроки проводят в этой игре больше времени, чем в предыдущей Fallen Order.

Но не все идет гладко. Новый 17-й сезон Apex Legends не оправдал ожиданий и оказался менее прибыльный чем предыдущий.

В следующем году нас ждет много новых игр от EA. В планах выпуск Madden NFL 24, EA Sports FC 24, Immortals of Aveum и NHL 24. Они также планируют выпустить UFC 5 и еще не анонсированную гоночную игру. Возможно, это будет новая игра WRC от Codemasters.

Сама же EA предсказывают 7.3 миллиарда долларов от продаж и 7.7 миллиарда долларов выручки в будущем году.

Что ж... Время покажет.







