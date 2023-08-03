NASA подтверждает нормальное состояние зонда.

Вы когда-нибудь задумывались, что мы знаем всего лишь 5% от всей Вселенной? Оставшиеся 95% - это темная материя и темная энергия, которые остаются загадкой для нас. Но вот есть хорошие новости: телескоп Euclid, который запущен для разгадывания этих тайн, уже на месте и начал работу!

реклама

2 августа 2023 года Euclid, отправленный в космос 1 июля, с успехом достиг своей орбиты. Первые тестовые снимки, которые он сделал, уже представили его европейские операторы.

Нужно понимать, что эти снимки еще не показывают все, на что способен телескоп. Сейчас проходит этап настройки - все приборы телескопа настраиваются для точной работы. Но, по мнению специалистов из Европейского космического агентства (ESA), эти тесты уже показывают, что Euclid сможет выполнить свою великую миссию.

Спустя несколько месяцев после старта из Флориды, Euclid преодолел около 1,5 миллиона километров, чтобы занять свою рабочую орбиту. Отсюда он будет составлять самую большую карту Вселенной, включающую до двух миллиардов галактик.

Телескоп Euclid оснащен камерой для видимого света, которая позволит измерять форму галактик, а также прибором для измерения ближнего инфракрасного спектра и фотометрии (NISP), разработанным с помощью NASA, который определит, как далеко они находятся от нас.

Ученые надеются, что информация, собранная с помощью Euclid, поможет решить то, что Джузеппе Ракка, руководитель проекта, назвал "космическим позором" - незнание 95% Вселенной. Согласно текущим теориям, около 70% Вселенной составляет темная энергия, которая заставляет Вселенную расширяться, а 25% - темная материя, которая держит Вселенную вместе.

Совсем скоро, уже в октябре, телескоп начнет полноценную научную работу. Будем ждать новых открытий!



