Продолжаем уничтожать и захватывать технику, поставляемую западом.

Поражение военной техники и живой силы противника по Каховскому направлению в Херсонской области продолжается каждый день. Сегодня поступили сведения об уничтожении нескольких лодок, буксируемой артиллерии и боевиков ВСУ. Чуть ранее сообщалось о захвате шведской БМП CV90. Однако на этом фоне главным трофеем можно назвать зенитно-ракетный комплекс «Спада». Уничтожение ЗРК позволит нашим летчикам более эффективно работать на этом направлении.

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Огневой удар российских военных по группировке армии «Днепр» при вел к потерям более 20 человек личного состава и буксируемой артиллерии разных видов. Также в районе Днепровских островов уничтожаются плавсредства, благодаря которым боевики из ВСУ совершали вылазки на нашу территорию. Вся эта информация поступила со стороны главы экстренных служб Херсонской области. Кроме того, был выявлен и уничтожен вражеский ЗРК «Спада», который являлся часть украинской системы ПВО. Уничтожение комплекса создает дыру в противовоздушной обороне противника и открывает более широкие возможности для нанесения ракетных и дроновых ударов.

На фоне последних потерь Украины в системах ПВО совсем неудивительно, что президент Зеленский выступает с заявлений о том, что противовоздушная оборона на пределе. Будем надеется, что это не последний ЗРК в копилке наших военных и в дальнейшем еще больше аналогичных установок отправиться в утиль.