Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Новый электромобиль Nyobolt EV заряжается всего за 6 минут
Грядем настоящая электрическая революция.

реклама

В мире электромобилей наступает новая эпоха благодаря инновационному стартапу Nyobolt и его последнему творению - электромобилю Nyobolt EV. Этот автомобиль обещает революционные изменения в области зарядки аккумуляторов, сократив время до всего 6 минут! Ни один существующий электромобиль не может сравниться с такой скоростью зарядки.

реклама

Nyobolt EV базируется на популярной модели Lotus Elise, однако он получил удлиненное шасси от Lotus Exige, а его внешний дизайн был разработан самим Джулианом Томпсоном, творцом оригинального Elise 1996 года. Но самая захватывающая новинка скрыта внутри - использование ниобиевых батарей, которые позволили сделать зарядку намного быстрее, чем когда-либо.

Электромобили, как известно, имеют массу преимуществ перед традиционными автомобилями на бензине. Они эффективнее, тише, обладают плавным ходом и мгновенно предоставляют максимальный крутящий момент. 

Однако, длительное время зарядки аккумуляторов оставалось недостатком, вызывая беспокойство у покупателей из-за ограниченной дальности поездки на одной зарядке. Эта проблема заставляла производителей увеличивать ёмкость батарей, что в итоге делало электромобили тяжелыми и дорогими.

Так вот, Nyobolt уже решил эту проблему, сосредоточившись на разработке ниобиевых материалов для батарей. Ребята смогли значительно улучшить подвижность ионов лития внутри аккумулятора, что привело к удивительной скорости зарядки и низкому сопротивлению. Сегодня аккумулятор на 35 кВт·ч весит всего 1000 кг, обеспечивая дальность хода около 250 км. И самое удивительное - его можно зарядить всего за 6 минут с помощью быстрого зарядного устройства мощностью 350 кВт.

Эта технология аккумуляторов, разработанная Nyobolt, уже привлекла внимание более 20 автопроизводителей, которые заинтересованы в ее внедрении в свои автомобили. Вне зависимости от того, выпустит ли компания сам электромобиль в серийное производство, ее разработка может стать важным шагом в популяризации электромобилей в целом.

Nyobolt EV представляет не только уникальный автомобиль, но и передовую технологию аккумуляторов, которая перевернет представление о зарядке электромобилей. Сокращение времени зарядки и увеличение дальности хода сделает электромобили еще более привлекательными для широкой аудитории автолюбителей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#электромобили #электромобили tesla
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Tesla настолько преувеличила запас хода электромобиля, что водители думали, что автомобили сломаны
LG Uplus и Kakao Mobility совместно инвестируют в бизнес по зарядке электромобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС РФ захватили "самый совершенный БМП современности" шведский CV90 и его уже везут в Москву
19
ЧВК "Вагнер" приостанавливает работу рекрутинговых центров на неопределённый срок
6
Британская разведка оценила боевую эффективность подразделений "Вагнера" в Беларуси
2
В Беларусь снова прилетел самолет Пригожина
8
Детальный анализ боя российского экипажа Т-72Б3 против колонны танков и БМП ВСУ под Новодаровкой
7
В сети появились видео танкового боя на Запорожском направлении
7
Экипаж российского танка уничтожил колонну из 2 танков и 5 МБП ВСУ при поддержке артиллерии (видео)
8
Учёные обнаружили уязвимость в передовых ИИ-моделях
+
Захваченную шведскую БМП CV-90 осмотрели изнутри и удивились надписям на русском
1
Прототип четырехслотового кулера Nvidia имеет скрытый вентилятор
+
По новому закону разработчики незарегистрированного открытого ПО могут быть привлечены по УК РФ
25
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ с большинства позиций в селе Старомайорское
+
13-я колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь
+
«Ланцеты» на Запорожском направлении поразили более 100 единиц техники ВСУ
2
FT: ВСУ в качестве боеприпасов для своих РСЗО используют захваченные у КНДР снаряды
+
Дан старт отправке первой линии завода Арктик СПГ 2
+
Германия отказывает Киеву в поставке ракет Taurus
3
Российские бойцы захватили шведскую БМП и ракету Storm Shadow
1
Трамп объяснил, почему с Россией нужно дружить
+
Обученное на Западе украинское подразделение потеряло 9 из 10 американских машин MaxxPro
1

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
14
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
1
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
3
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
22
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
15
Как правильно наносить термопасту на процессор
12
Поворот Эрдогана на Запад не спасет экономику Турции — The Cradle
2
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
10
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июля
+
О майнинге на приставках PlayStation и других консолях
4

Сейчас обсуждают

Иван Чернавин
11:08
Так что тебе понравилось? Графика? И зачем ты сравниваешь себя с древним египтянином? Проблемы с интеллектом? Если ты себя сравниваешь с современником, ты бы всё понял. Ты же знаешь что такое холодиль...
Очень короткий тест в игре "System Shock Remake" и немного "тошнилова"
Den41k
11:08
Предлагаю выпустить карту и назвать 4060 ti super puper.
NVIDIA готовит работу над ошибками: GeForce RTX 4060 SUPER получит 12 Гб памяти и выйдет в 2024г
Skornilovich
11:06
Как же хорошо, что мы в России процветаем. Доходы растут каждый день
В Финляндии предприниматели и жители массово разоряются из-за разрыва отношений с РФ
Руслан Юнусов
11:01
Кто сказал, что эта техника досталась укропам бесплатно? Россия только в 2006 году смоглы закрыть долг ленд лиза после второй мировой, это ещё учитывая, что значительная часть долга была прощена в чес...
Эксперты МО РФ изучили трофейные Bradley и Leopard 2 и назвали главные недостатки техники НАТО
Сергей Огорелков
11:01
Тот момент, когда 4080 только с dlss играется, а на 970 всё "летает"
GeForce GTX 970 за 4500 рублей проверили в современных играх — все ААА-хиты летают с высоким FPS
Вит Вит
10:59
А чой то не одного коммента с той стороны? Не зрада а зрадище! (С)
Детальный анализ боя российского экипажа Т-72Б3 против колонны танков и БМП ВСУ под Новодаровкой
Артём Николаев
10:58
Шеша, ты не шаришь в классику. Это шутка для людей с более высоким ICQ. Суть в том, что депутат ушёл не дальше, чем персонаж из мема. https://neolurk.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B...
Депутат Милонов предложил разработать компьютерную игру про будни оператора дронов
linux4ever
10:55
Например nvidia-peermem, да?
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
Joker!
10:53
а если сделать акум еще меньше в 10 раз то зарядиться за 36 секунд и провода не оплаятся.
Новый электромобиль Nyobolt EV заряжается всего за 6 минут
Денис Черенко
10:44
Я думал термопаста нужна скрыть шероховатости при соприкосновении лапы кулера а тут только посолить забыли
Как правильно наносить термопасту на процессор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем