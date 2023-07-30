Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Российский истребитель Су-35 повредил американский беспилотник в Сирии
Военный самолет РФ против дрона США - интересный поединок, но уже не новый.

реклама

ВВС США раскритиковали российского пилота за «непрофессиональное поведение» во время полета в Сирии. Во время миссии беспилотника MQ-9 Reaper Су-35 пролетел очень близко от дрона и выпустил ИК-ловушки. Они попали в дрон и повредили винт. Инцидент произошел 23 июля.

реклама

На опубликованном видео показано, как истребитель Су-35 приближается к беспилотнику сзади и выпускает несколько ложных целей, когда тот пролетает над ним. Инфракрасные ложные цели или сигнальные ракеты фактически используются против управляемых ракет с инфракрасной головкой самонаведения. Создаваемое ими тепловое излучение предназначено для отвлечения датчиков головок самонаведения от реальной цели. Тепло может генерироваться несколькими способами: с помощью пиротехники, легковоспламеняющихся жидкостей или твердых веществ или экзотермических химических реакций с кислородом воздуха. ИК-ловушки горят при температуре в несколько тысяч градусов по Цельсию.

Летчики РФ в Сирии неоднократно проводили воздушные маневры вблизи американских военных самолетов в июле. Ранее в этом месяце произошло несколько инцидентов, когда российские самолеты сбрасывали парашютные ракеты, летали в опасной близости от беспилотников Reaper или использовали форсажные камеры своих реактивных двигателей для создания турбулентности и затруднения управления дроном.

В июле два пилота французских реактивных самолетов сбились с курса, чтобы избежать «непрофессионального взаимодействия» с российским Су-35. В середине месяца российский самолет также сбил с курса американский самолет-разведчик. Жизни 4 членов экипажа были в опасности, пожаловались ВВС.

В последние месяцы Вашингтон все чаще обращал внимание на опасные действия российских летчиков в Сирии. У самих США там размещено около 900 военнослужащих для выполнения миссий. Важным инструментом для этого является MQ-9 Reaper, который помимо разведывательных полетов может выполнять боевые задачи. Он оснащен турбовинтовым двигателем, с которым может развивать максимальную скорость около 480 км/ч.

Беспилотник может нести более 1,3 тонны оружия, в том числе управляемые ракеты класса «воздух-земля», противотанковые средства, управляемые и неуправляемые планирующие и свободнопадающие бомбы. Один дрон стоит около $30 млн.

Во время инцидента 7 июля несколько беспилотников Reaper подверглись атаке на востоке Сирии, когда их преследовали российские самолеты. Позже был убит лидер ИГИЛ. Однако неясно, как и повлияли ли российские маневры на контртеррористическую миссию.

Су-35 начали эксплуатироваться в большем количестве с 2011 года, в начале 2016 года 4 Су-35С были передислоцированы в сирийский порт Латакия в рамках российской военной операции в Сирии. Су-35С является модернизированной версией оригинального Су-35.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #америка #дрон #су-35
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина начала выпуск наземных дронов-камикадзе RATEL - они производятся на пожертвования
Индия и Бразилия возражают против быстрого расширения БРИКС
Росгвардия получит тяжелое вооружение и боевые машины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Боец ВС РФ с близкого расстояния в 40 метров заставил остановиться шведский БМП CV-90 ВСУ [видео]
5
Российские войска затрофеили лёгкий французский колёсный «танк» AMX-10RC
1
В Беларусь снова прилетел самолет Пригожина
6
В сети появились видео танкового боя на Запорожском направлении
5
Экипаж российского танка уничтожил колонну из 2 танков и 5 МБП ВСУ при поддержке артиллерии (видео)
6
СК РФ возбудил уголовное дело о совершённом Украиной теракте в Таганроге, МИД РФ заявил о праве России на жёсткие ответные меры
4
Нигерия может купить российский истребитель 5-го поколения Checkmate
11
МАГАТЭ зафиксировало взрывы возле Запорожской АЭС, заявляет глава Госатомрегулирования Украины
2
Samsung уменьшила качество записи видео 8K на Galaxy S23
2
FT: ВСУ в качестве боеприпасов для своих РСЗО используют захваченные у КНДР снаряды
+
Список трофеев ВС РФ пополнился еще одним танком AMX-10RCR
1
В Польше началась постройка первого разведывательного корабля
1
Десятки МБП Bradley и танков Leopard 2 брошены ВСУ, а эвакуация не производится неделями
+
AMD Radeon RX 7900 GRE появились в Европе в составе готовых ПК
1
В Linux откажутся от привычного расположения окон, перейдя на автоматическую мозаичную компоновку
9
В Беларуси заметили 13-ю колонну ЧВК "Вагнер" - военная техника с украинским номером на машине
4
Как продлить жизнь аккумулятору ноутбука и смартфона
3
Чтобы купить чипы ИИ H100 и A100 в Китае, нужно отдать до $70 000 и иметь связи с Дженсеном Хуангом
2
Inno3D выпускает однослотовые карты RTX 4090 с жидкостным охлаждением
+
Из-за наступления ВС РФ на Купянском направлении ВСУ создают новую линию обороны
+

Популярные статьи

"Просверлит всё" - Новый умный снаряд "Дрель" готовится к применению в СВО
4
Что за ракету Иран пообещал применить против флотилии США - разбираемся в подробностях
3
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
84
Поставки Индией Армении РСЗО Pinaka вызвала серьезную озабоченность в Азербайджане
1
Зачем люди выкручивают антенны у Wi-Fi роутера - разоблачаем мифы
14
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
28
Все что известно о будущей "Nintendo Switch 2"
3
"Экзорцист Ватикана" - краткий обзор фильма
5
Как выбрать внешний накопитель: практические советы и рекомендации
4
Самые смертоносные и интересные образцы нового иранского вооружения
2

Сейчас обсуждают

Дядя Z
02:43
юар это пиндосовский нигер,как нибудь без его его мнения обойдутся
Президент ЮАР про саммит «Россия - Африка»: Мы сюда приехали не за подарками
REY_B_
02:23
Источник инфляции всегда только один - превышение денежной массы над товарной. Причём включение печатного станка вызывает обратный эффект, когда люди отказываются от национальной валюты, как средства ...
Поворот Эрдогана на Запад не спасет экономику Турции — The Cradle
DIP48
02:21
Необучаемые крокодильчики.
В Киеве планируют перерезать сухопутный коридор в Крым и разрушить Керченский мост
DIP48
02:20
Да, знатный мечтатель))). За чей счет банкет он не сказал ?)))
Михаил Подоляк предлагает покрыть Украину сетью ЗРК «Патриот»
Олег Кулик
02:10
Верить российским источникам, себя не уважать. Каношенка в первые дни СВО всё ВСУ разбил без единой потери в ВС РФ. КЛОУНЫ
Бойцы ВС РФ захватили "самый совершенный БМП современности" шведский CV90 и его уже везут в Москву
Umid Xaydarov
01:44
блохерок познал дзен рерайта, наверняка сам в шоке от себя ( нейронки) . Вот оригинал намного приятнее читать, так как блохер и половину " ненарерайтил " от той качественной статьи : https://crypto.r...
О майнинге на приставках PlayStation и других консолях
klopcha
01:43
Ага, хоть сам иди учись и ремонтируй. Я только пока холодильники научился.
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
klopcha
01:41
"понялА" - здесь нет ошибки ?
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
klopcha
01:40
А чем обычный квад вам не угодил? Это не тест сравнения энергоэффективности.
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
klopcha
01:39
Да, кстати, можно было увидеть, как сильно развился НТ.
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем