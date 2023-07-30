Военный самолет РФ против дрона США - интересный поединок, но уже не новый.

ВВС США раскритиковали российского пилота за «непрофессиональное поведение» во время полета в Сирии. Во время миссии беспилотника MQ-9 Reaper Су-35 пролетел очень близко от дрона и выпустил ИК-ловушки. Они попали в дрон и повредили винт. Инцидент произошел 23 июля.

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На опубликованном видео показано, как истребитель Су-35 приближается к беспилотнику сзади и выпускает несколько ложных целей, когда тот пролетает над ним. Инфракрасные ложные цели или сигнальные ракеты фактически используются против управляемых ракет с инфракрасной головкой самонаведения. Создаваемое ими тепловое излучение предназначено для отвлечения датчиков головок самонаведения от реальной цели. Тепло может генерироваться несколькими способами: с помощью пиротехники, легковоспламеняющихся жидкостей или твердых веществ или экзотермических химических реакций с кислородом воздуха. ИК-ловушки горят при температуре в несколько тысяч градусов по Цельсию.

Летчики РФ в Сирии неоднократно проводили воздушные маневры вблизи американских военных самолетов в июле. Ранее в этом месяце произошло несколько инцидентов, когда российские самолеты сбрасывали парашютные ракеты, летали в опасной близости от беспилотников Reaper или использовали форсажные камеры своих реактивных двигателей для создания турбулентности и затруднения управления дроном.

В июле два пилота французских реактивных самолетов сбились с курса, чтобы избежать «непрофессионального взаимодействия» с российским Су-35. В середине месяца российский самолет также сбил с курса американский самолет-разведчик. Жизни 4 членов экипажа были в опасности, пожаловались ВВС.

В последние месяцы Вашингтон все чаще обращал внимание на опасные действия российских летчиков в Сирии. У самих США там размещено около 900 военнослужащих для выполнения миссий. Важным инструментом для этого является MQ-9 Reaper, который помимо разведывательных полетов может выполнять боевые задачи. Он оснащен турбовинтовым двигателем, с которым может развивать максимальную скорость около 480 км/ч.

Беспилотник может нести более 1,3 тонны оружия, в том числе управляемые ракеты класса «воздух-земля», противотанковые средства, управляемые и неуправляемые планирующие и свободнопадающие бомбы. Один дрон стоит около $30 млн.

Во время инцидента 7 июля несколько беспилотников Reaper подверглись атаке на востоке Сирии, когда их преследовали российские самолеты. Позже был убит лидер ИГИЛ. Однако неясно, как и повлияли ли российские маневры на контртеррористическую миссию.

Су-35 начали эксплуатироваться в большем количестве с 2011 года, в начале 2016 года 4 Су-35С были передислоцированы в сирийский порт Латакия в рамках российской военной операции в Сирии. Су-35С является модернизированной версией оригинального Су-35.