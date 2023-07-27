Критики в восторге от его актерской игры.

Историческая французская картина "Жанна Дюбари" только вышла в прокат, но имеет все шансы стать одним из лучших проектов 2023 года. Зрелищность, отсылка на достоверность фактов, декорации и костюмы оправдывают вклад в фильм, который исчисляется суммой в 22.5 миллиона долларов. Но самым главным и ожидаемым украшением стало исполнение главной роли Джонни Деппом.

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Многие критики поторопились записать его в отряд сбитых летчиков после токсичных отношений и скандального развода с Эмбер Херд. На протяжении трех лет после суда он не принимал участие в голливудских проектах, но в итоге сумел в очередной раз привлечь внимание к себе уровнем профессионализма.

Инициатором идеи привлечения к съемкам звезды стала Майвенн Ле Беско, которая выступила в данном проекте в качестве сценариста, постановщика и исполнительницы главной женской роли. Мнение критиков относительно методов работы Майвенн разделились, многие сошлись во мнение относительно недостаточности проявления эмоций в кадре с ее стороны.

Зато к Джонни претензий в этот раз не было, поскольку он радовал продюсеров работоспособностью и дисциплинированностью, оставив в стороне бурное прошлое. Уже после окончания съемок Депп записал обращение к поклонникам всего мира с призывами беречь себя и радоваться жизни. Это оказалось особенно актуальным на волне новости, относительно желания актера прибыть осенью в Россию в качестве туриста и ознакомления с индустрией кино.

На фоне санкций и политической ситуации в мире, Джонни и его команде пришлось поспешно опровергать данную новость, которая могла стать причиной низких рейтингов картины благодаря бойкоту общественными организациями. Наученный прежними скандалами артист предпочел замять возможный скандал, позиционируя себя с посланником мира, продолжающим верить в торжество любви.