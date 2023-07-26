Делаем ставки. Будет ли когда-нибудь Айфон 50 ?

Согласно исследовательской записке, доступной для издания финансовых новостей Barron's, эксперт Bank of America, Вамси Мохан ожидает, что запуск нового смартфона Apple будет отложен на несколько недель, что может указывать на октябрьскую дату презентации iPhone. Однако каких-то конкретных причин задержек аналитик не называет. Его информация о предполагаемых задержках с выпуском устройства поступает из кругов поставщиков.

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В своей исследовательской заметке Мохан также пишет, что результаты продаж июньского квартала, которые будут опубликованы 3 августа, как ожидается, в целом будут соответствовать прогнозам. Однако он обеспокоен тем, что прогнозы на четвертый квартал могут разочаровать, поскольку его исследование каналов поставщиков показало, что запуск нового айфона может быть отложен на три недели до начала четвертого квартала.

Отложенный выход на рынок iPhone 15 имеет большое значение для финансового мира, так как заметно изменит прогнозы продаж Apple. Ведь именно iPhone считается драйвером продаж компании. Таким образом, Мохан ожидает, что продажи за третий квартал составят $87,1 млрд, что намного ниже прогноза в $91,6 млрд.

Одной из причин предполагаемой задержки могут быть проблемы с дисплеем iPhone 15 Pro. Сообщается, что в ходе тестового производства у контрактного производителя Foxconn панели дисплея от поставщика LG не прошли испытания на надежность.

Говорят, что модели 15 Pro и Pro Max будут снабжены дисплеями чуть большего размера, чем раньше. Однако, чтобы не менять габариты устройств, следует уменьшить края экрана (рамку). Дисплеи LG якобы не выдержали процесс, необходимый для производства, известный как «литье под низким давлением» (LIPO). Теперь Apple предстоит внести изменения в дизайн дисплея, чтобы он смог пройти тесты.

Из-за этих задержек возможно, что модели Pro будут доступны только в небольших количествах при выходе на рынок.