Человек-муравей и Уэнсдей - интересный дуэт.

Несмотря на забастовку работников голливудской киноиндустрии, съемки должны начаться в ближайшее время. Звезды сыграют главные роли в фильме «Смерть единорога», сообщает Variety.

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В этом фильме единорог случайно был убит отцом (играет Пол Радд) и его дочерью (Дженна Ортега). Они решают перевезти труп сказочной лошади в бункер, которым управляет глава фирмы по производству лекарств. Персонажи должны принять сложное решение, обнаружив, что тело животного обладает исключительными целебными способностями.

Вскоре в Венгрии начнутся съемки фильма. Интервьюеры утверждают, что, поскольку студия не является частью Альянса кино- и телепродюсеров, против которого протестуют сценаристы, нынешняя забастовка кинопромышленников США не повлияет на производство фильма . В результате у всех исполнителей появилась возможность сниматься в фильмах производства компании А24.

Создание этого фильма, наряду с 38 другими независимыми фильмами с участием таких известных исполнителей, как Мэтью МакКонахи, Марк Уолберг и их коллег, уже получило официальное одобрение Гильдии сценаристов. Кроме того, по словам Дункана Крэбтри-Ирландия, гильдия будет активно поощрять участие своих членов в таких инициативах, поскольку это продемонстрирует компаниям, что требования демонстрантов вполне реалистичны.