Кстати, переноса премьер ожидает не только Дюна.

Как сообщает Variety, продолжение «Дюны» может выйти не раньше следующего года. Официальная дата выхода фильма в настоящее время назначена на 3 ноября, однако на планы студии повлияет продолжающаяся забастовка голливудской киноиндустрии.

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Новая дата выхода будет выбрана позже, по словам представителей компаний, производящих этот фильм совместно с Warner Bros. и Legendary Entertainment. На данный момент даты выхода «Аквамена 2» и «Пурпурного цвета», назначенные на 20 и 25 декабря соответственно. С этими кинолентами скорее всего произойдет тоже самое - их Warner Bros. перенесут, но на когда, никто не знает.

Очевидно, что студия не ожидает окончания забастовки гильдий по крайней мере до середины осени. Поклонники картины ждут официальных заявлений. Представители съемочной группы не смогли прокомментировать эту информацию.

Поклонники ожидают сохранения первоначальных дат выпуска, несмотря на любые задержки. Нам придется посмотреть, какой выбор сделает Warner Bros. из-за состояния голливудского бизнеса в данный момент. Поклонники могут быть разочарованы отсрочкой, но цель студии — убедиться, что все, кто работает над фильмом, получили хороший и безопасный опыт.