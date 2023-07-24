Вдохновением для ИИ стали всё те же стрекозы.

Исследователи из Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania) в США изучили крылья стрекозы, оценив поверхность и внутренности ее крыльев. Искусственный интеллект, получив новые данные, смог изменить проект крыльев самолета Boeing 777 – полученный результат оказался легче, прочнее, а аэродинамика не стала хуже.

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Причиной для проведения такого исследования стали наблюдения ученых о своеобразной геометрии жилок крыла стрекозы. При помощи обратных диаграмм Максвелла исследователи смогли узнать некоторые подробности из физики касаемо стрекозиного крыла. Выяснилось, что сосуды внутри него обладают эластичностью и сохраняют работоспособность при любом виде и в любой форме.

Форма крыла и его характеристики стали материалом для обучения искусственного интеллекта. Как итог, программа справилась с проектированием крыла самолета. Масштаб был несколько уменьшен и составлял 1 к 120. Проверки нового крыла на практике показали, что вариант крыла от искусственного интеллекта весомо улучшил результат (крыло стало легче и прочнее) и повысил его эффективность.

Авторы исследования говорят, что такое исследование будет полезно не только для авиастроения. Оно показывает, насколько продвинулся искусственный интеллект и насколько поражающими могут получиться результаты, если скомбинировать машинное обучение с природой.