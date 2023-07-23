Кроме того, тайно разрабатывает и другие AI-инструменты.

Apple осуществляет работу над инструментарием искусственного интеллекта, который, по задумке компании, должен составить серьёзную конкуренцию OpenAI, Google и иным организациям, сумевшим в настоящее время стать крупными игроками этого рынка. Как утверждает агентство Bloomberg, данная работа ведётся на неофициальном уровне и без чёткой потребительской стратегии.

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По информации источников, имеющих отношение к компании Apple, организации удалось создать свою обучающую инфраструктуру для значительных языковых моделей (систем, функционирующих с помощью искусственного интеллекта, аналогами которых являются ChatGPT и Google Bard).

Основываясь на данной инфраструктуре, имеющей название Ajax, Apple смогла создать чат-бота под неофициальным названием Apple GPT. На данный момент над проектом трудятся несколько инженерных команд. Все эти команды стараются предупредить возможные проблемы конфиденциальности, которые могут возникнуть в связи с описываемым технологическим решением.

Численность специалистов Apple, получающих доступ к чат-боту, неуклонно растёт. Впрочем, для получения такого доступа без специального разрешения всё равно не обойтись. Как утверждает Bloomberg, результаты функционирования чат-бота запрещается применять для создания клиентоориентированных функций.

На данный момент допускается использование чат-бота исключительно в целях обобщения текста, получения ответов на вопросы и разработки первичных версий готовящихся продуктов.

Считается, что чат-бот от Apple идентичен Bard, ChatGPT и Bing AI. Во что выльется эта гонка искусственного интеллекта - время покажет.







