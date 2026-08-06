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Новый глобальный рейтинг аэропортов выявил лидеров по пунктуальности, удовлетворенности пассажиров и общему впечатлению от путешествия.

Портал AirAdvisor оценил 23 аэропорта, наиболее часто посещаемых путешественниками из США и Великобритании, на основе пунктуальности, отзывов в Google, стоимости трансфера, расстояния трансфера, качества обслуживания в магазинах и рейтингов Skytrax. Для оценки пунктуальности использовались данные Eurocontrol за весь 2025 год. Изображение: нейросеть qwen

Лондонский аэропорт Хитроу занимает первое место в списке, опережая Дублинский и Тенерифе-Южный. Хитроу получил общий балл AirAdvisor 16,94. Он немного опережает Дублинский (16,74), второй по рейтингу аэропорт. Хитроу получил высокие оценки, несмотря на самый большой пассажиропоток среди всех аэропортов в исследовании.

Рейтинг оценивал основные европейские и североамериканские аэропорты на основе операционной эффективности и качества обслуживания пассажиров. На Европу приходится восемь из десяти лучших аэропортов в рейтинге. Операционные показатели региона остаются высокими, несмотря на рост пассажиропотока, который оказывает давление на пропускную способность аэропортов.

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Результаты исследования показывают, что крупные аэропорты могут конкурировать с небольшими региональными аэропортами по надежности. Хитроу, самый загруженный аэропорт Европы, превзошел многие объекты, обслуживающие лишь малую часть его трафика. Римский аэропорт Фьюмичино, Амстердамский аэропорт Схипхол и Дублинский аэропорты заняли места в первой семерке.

Европейские аэропорты превзошли североамериканские. Международные аэропорты Лос-Анджелеса и Орландо были единственными североамериканскими аэропортами, вошедшими в топ-10.

10 лучших аэропортов Европы и Северной Америки:

Пунктуальность составляет 40% от оценки AirAdvisor. Это наиболее важный критерий наряду с отзывами пассажиров. Бордо-Мериньяк показал самый высокий показатель пунктуальности вылетов в исследовании — 83,5%. Международный аэропорт Лос-Анджелеса занял второе место по пунктуальности вылетов с показателем 81,7%. Показатель пунктуальности вылетов в Хитроу составил 79,1%.

Парижский аэропорт Шарль де Голль показал самый низкий показатель пунктуальности среди 23 исследованных аэропортов — 61,1%. В среднем по всем рассмотренным аэропортам показатель пунктуальности вылетов составил 74%.