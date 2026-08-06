Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Портал AirAdvisor представил рейтинг лучших аэропортов мира 2026 года
Новый глобальный рейтинг аэропортов выявил лидеров по пунктуальности, удовлетворенности пассажиров и общему впечатлению от путешествия.
реклама

Портал AirAdvisor оценил 23 аэропорта, наиболее часто посещаемых путешественниками из США и Великобритании, на основе пунктуальности, отзывов в Google, стоимости трансфера, расстояния трансфера, качества обслуживания в магазинах и рейтингов Skytrax. Для оценки пунктуальности использовались данные Eurocontrol за весь 2025 год.Изображение: нейросеть qwen

Лондонский аэропорт Хитроу занимает первое место в списке, опережая Дублинский и Тенерифе-Южный. Хитроу получил общий балл AirAdvisor 16,94. Он немного опережает Дублинский (16,74), второй по рейтингу аэропорт. Хитроу получил высокие оценки, несмотря на самый большой пассажиропоток среди всех аэропортов в исследовании.

Рейтинг оценивал основные европейские и североамериканские аэропорты на основе операционной эффективности и качества обслуживания пассажиров. На Европу приходится восемь из десяти лучших аэропортов в рейтинге. Операционные показатели региона остаются высокими, несмотря на рост пассажиропотока, который оказывает давление на пропускную способность аэропортов.

реклама

Результаты исследования показывают, что крупные аэропорты могут конкурировать с небольшими региональными аэропортами по надежности. Хитроу, самый загруженный аэропорт Европы, превзошел многие объекты, обслуживающие лишь малую часть его трафика. Римский аэропорт Фьюмичино, Амстердамский аэропорт Схипхол и Дублинский аэропорты заняли места в первой семерке.

Европейские аэропорты превзошли североамериканские. Международные аэропорты Лос-Анджелеса и Орландо были единственными североамериканскими аэропортами, вошедшими в топ-10.

10 лучших аэропортов Европы и Северной Америки:

Пунктуальность составляет 40% от оценки AirAdvisor. Это наиболее важный критерий наряду с отзывами пассажиров. Бордо-Мериньяк показал самый высокий показатель пунктуальности вылетов в исследовании — 83,5%. Международный аэропорт Лос-Анджелеса занял второе место по пунктуальности вылетов с показателем 81,7%. Показатель пунктуальности вылетов в Хитроу составил 79,1%.

Парижский аэропорт Шарль де Голль показал самый низкий показатель пунктуальности среди 23 исследованных аэропортов — 61,1%. В среднем по всем рассмотренным аэропортам показатель пунктуальности вылетов составил 74%.

#авиация #самолеты #аэропорты
Источник: airadvisor.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёные предложили постепенно сократить население Земли вдвое к 2200 году за счёт социзменений
В России сравнили основные параметры ПД-35 и Rolls-Royce Trent 1000
Единственный российский производитель телевизоров обанкротился
Эксперт сравнил GeForce GTX 1080 Ti и RTX 5060 в ряде современных игр
АвтоВАЗ назвал минимальный ресурс новых двигателей Lada
Thermalright представила систему жидкостного охлаждения PV360 ARGB V2 с квадратным дисплеем
Программа портирования игр Xbox 360 на новые устройства может входить в ближайшие планы Microsoft
Индия отказалась от Су-57 и готовит собственную программу пятого поколения
Археологи обнаружили в Италии бронзовые ритуальные подношения богине Уни
Истребитель X-62A выполнил 27 автономных перехватов благодаря данным инфракрасных датчиков
Авиаэксперт Величко: Разработка тяжёлого транспортника на замену Ан-124 начнётся после 2030 года
2000 титановых болтов в суперкаре Pagani стоят больше базового Porsche 911 Carrera
Первый в мире карьерный самосвал на натрий-ионной батарее с зарядкой за 25 минут приступил к работе
Lava выпустила TWS-наушники Probuds Xplore 25° с цветным дисплеем и поп-ап механизмом
У Сахалина впервые выловили 500 кг тропической рыбы-собаки
Три модели Casio Master of G получили золотое покрытие и корпуса из углеродного волокна
Фильм «Человек-паук: Новый день» собрал больше $1 млрд за шесть дней и установил рекорд
Счастливчик купил ПК на Core Ultra 7 265F с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 в 2 раза дешевле его текущей цены
EA планирует массовые увольнения после перехода под контроль Саудовской Аравии
На Земле заканчиваются запасы речного песка: добыча в 11 раз выше восстановления

Популярные статьи

Личный ТОП-5 зарубежных экранизаций русской литературы, покоривших весь мир
Краткий обзор фильма «Зловещие мертвецы: Пекло»
Какую видеокарту выбрать в игровой ПК в условиях, когда GeForce RTX 5060 стоит уже 40000 рублей
MSI GeForce 7300GS 128Mb DDR2 - на что была способна видеокарта за 99$ в 2006 году
Как выбрать онлайн-кассу для малого бизнеса в 2026 году
Обзор и тестирование корпуса SAMA V43 Black
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter