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Часть ракеты Falcon 9 компании SpaceX, использовавшейся для запуска двух роботизированных коммерческих лунных посадочных аппаратов, упала на Луну и образовала кратер.

У Луны нет атмосферы, в которой могли бы сгореть приближающиеся объекты, поэтому любой космический мусор — будь то астероид или образец земной техники — достигает ее поверхности с полной силой. На этот раз это была вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Фото: НАСА

Столкновение произошло 5 августа примерно в 10:35 утра по московскому времени. Ракета, размером с пятиэтажное здание, летала со скоростью, в семь раз превышающей скорость звука (около 2,4 км/с). При запуске вся конструкция Falcon 9 весила 550 тонн.

Фото: Project Pluto

Предсказать точное место падения второй ступени было сложно. Хотя гравитация Земли, Луны и Солнца может быть измерена с невероятной точностью, на ракету действовала еще одна необычайная сила: давление солнечного излучения. Фотоны, попадающие на металлическую оболочку, действуют как микротолкатели. По мере того, как ракета движется сквозь космос, отражая то больше, то меньше света, её траектория постоянно и непредсказуемо меняется.

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Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома имени Кеннеди во Флориде 15 января 2025 года. На её борту находились два частных лунных посадочных модуля: Blue Ghost от Firefly Aerospace и Resilience, построенный японской компанией ispace. Blue Ghost успешно приземлился на лунную поверхность в марте 2025 года, став первым частным посадочным модулем, полностью выполнившим свою миссию. Resilience потерпел крушение во время попытки посадки в июне того же года.

После завершения миссии верхняя ступень Falcon 9, длиной 14 метров и весом около 4 тонн, осталась на высокой околоземной орбите, пересекая траекторию Луны. В то время как первые ступени ракеты Falcon 9 возвращаются на Землю и используются повторно, вторые ступени направляются на контролируемое включение двигателя в атмосфере. В случае лунной миссии топлива для такого маневра не хватило. Поэтому ракета была оставлена на орбите, где дрейфовала в космосе более 18 месяцев.

Первым об этом сообщил 29 апреля астроном Билл Грей, создатель сайта Project Pluto. Согласно его расчетам, в результате удара должен образоваться кратер диаметром до 27 метров, а в космос будет выброшено огромное количество пыли и обломков горных пород. Предположительно, это и произошло утром 5 августа, хотя точные данные о событии появятся позже.