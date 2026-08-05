Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Asus, Gigabyte и MSI планируют повысить цены на материнские платы в третьем квартале 2026 года
Повышение цен оценивается в 50%.
реклама

Рынок ПК вступает в следующий этап ценового кризиса. Согласно последним сообщениям из азиатской цепочки поставок, Asus, Gigabyte и MSI готовятся повысить цены на свои материнские платы в третьем квартале. Изображение: нейросеть qwen

Источник проблемы — растущие затраты на производство печатных плат, составляющих основу каждой материнской платы. По данным Board Channels, ожидается, что цены на печатные платы вырастут как минимум на 50% к концу года. То же самое относится к SMD-конденсаторам, медным радиаторам, контроллерам и модулям регулирования напряжения VRM.

Asus, MSI и Gigabyte уже испытывают трудности с поддержанием прибыльности, поскольку спрос на детали для самостоятельной сборки ПК снижается уже несколько месяцев. Asus, которая недавно отгружала 15 миллионов материнских плат в год, сейчас значительно отстает от этого уровня. MSI и Gigabyte также сообщают о двузначном снижении поставок.

реклама

Меньшее количество проданных материнских плат означает, что затраты на разработку и логистику распределяются на меньшее количество устройств. Поскольку эти затраты не могут быть полностью переложены на клиентов — они и так неохотно обновляют свои системы — производители вынуждены действовать в спешке.

Ситуация усугубляется тем, что производители процессоров не стимулируют пользователей к обновлению своих платформ. Intel прекращает крупные запуски в текущем сегменте настольных компьютеров, а AMD даже не упомянула Zen 6 для потребителей на Computex и Advancing AI. Вместо этого они предлагают обновленные модели, часто более дорогие, чем их предшественники.

Новые материнские платы часто рекламируют улучшенную поддержку памяти, в то время как цены на оперативную память настолько высоки, что пользователи неохотно покупают даже один дополнительный модуль. Память теперь составляет значительную часть стоимости всего ПК — больше, чем когда-либо прежде.

Gigabyte представляет новые материнские платы B550 для платформы AM4 и рекомендует для них процессоры четырехлетней давности. Кризис памяти настолько серьезен, что производители предпочитают возвращаться к более старым и дешевым решениям, которые не требуют дорогостоящих модулей DDR5.

#asus #msi #материнские платы #gigabyte
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России одобрено строительство рекордного в Европе по высоте 710-метрового небоскрёба
Первый полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 впервые поднялся в воздух
В России сравнили основные параметры ПД-35 и Rolls-Royce Trent 1000
Новые часы Fenix 9 получат на выбор дисплеи AMOLED или MiP и спутниковую связь в отдельной версии
Единственный российский производитель телевизоров обанкротился
Эксперт сравнил GeForce GTX 1080 Ti и RTX 5060 в ряде современных игр
Alibaba выпустила новую версию чат-бота Qwen3.8-Max в борьбе за лидерство в сфере ИИ с США
Программа портирования игр Xbox 360 на новые устройства может входить в ближайшие планы Microsoft
Завершена основная конструкция первой трансграничной канатной дороги Китай-Россия через Амур
В США доля Linux на рынке ОС внезапно удвоилась и составляет теперь 10%
Релиз Attack on Titan 3 назначен на 10 декабря, представлен новый трейлер
Rolls-Royce оснастит инновационными двигателями UltraFan новый сверхбольшой лайнер Airbus A350-2000
2000 титановых болтов в суперкаре Pagani стоят больше базового Porsche 911 Carrera
Археологи обнаружили в Италии бронзовые ритуальные подношения богине Уни
Счастливчик купил ПК на Core Ultra 7 265F с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 в 2 раза дешевле его текущей цены
Lava выпустила TWS-наушники Probuds Xplore 25° с цветным дисплеем и поп-ап механизмом
RX 9050 8 ГБ сравнили с RX 6600 в Assassin's Creed Black Flag Resynced и других современных играх
Aniioki выпустила электровелосипед A9 Pro Max Dual Motor 2.0 с двигателями общей мощностью 7 кВт
Электроника осенью может подорожать из-за проблем с доставкой из Китая
Ural Neo 500 с китайским двигателем выходит на рынок США по цене 15 тысяч долларов

Популярные статьи

Electrek выбрала 29 лучших электровелосипедов августа 2026 года от $799 до премиум-сегмента в $6999
10 криптовалют для регулярного пассивного дохода через стейкинг в 2026 году
MSI GeForce 7300GS 128Mb DDR2 - на что была способна видеокарта за 99$ в 2006 году
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 2. Вселенные, достойные ещё одной главы
Личный ТОП-5 зарубежных экранизаций русской литературы, покоривших весь мир
Как выбрать онлайн-кассу для малого бизнеса в 2026 году
Какую видеокарту выбрать в игровой ПК в условиях, когда GeForce RTX 5060 стоит уже 40000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter