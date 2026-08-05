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Повышение цен оценивается в 50%.

Рынок ПК вступает в следующий этап ценового кризиса. Согласно последним сообщениям из азиатской цепочки поставок, Asus, Gigabyte и MSI готовятся повысить цены на свои материнские платы в третьем квартале. Изображение: нейросеть qwen

Источник проблемы — растущие затраты на производство печатных плат, составляющих основу каждой материнской платы. По данным Board Channels, ожидается, что цены на печатные платы вырастут как минимум на 50% к концу года. То же самое относится к SMD-конденсаторам, медным радиаторам, контроллерам и модулям регулирования напряжения VRM.

Asus, MSI и Gigabyte уже испытывают трудности с поддержанием прибыльности, поскольку спрос на детали для самостоятельной сборки ПК снижается уже несколько месяцев. Asus, которая недавно отгружала 15 миллионов материнских плат в год, сейчас значительно отстает от этого уровня. MSI и Gigabyte также сообщают о двузначном снижении поставок.

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Меньшее количество проданных материнских плат означает, что затраты на разработку и логистику распределяются на меньшее количество устройств. Поскольку эти затраты не могут быть полностью переложены на клиентов — они и так неохотно обновляют свои системы — производители вынуждены действовать в спешке.

Ситуация усугубляется тем, что производители процессоров не стимулируют пользователей к обновлению своих платформ. Intel прекращает крупные запуски в текущем сегменте настольных компьютеров, а AMD даже не упомянула Zen 6 для потребителей на Computex и Advancing AI. Вместо этого они предлагают обновленные модели, часто более дорогие, чем их предшественники.

Новые материнские платы часто рекламируют улучшенную поддержку памяти, в то время как цены на оперативную память настолько высоки, что пользователи неохотно покупают даже один дополнительный модуль. Память теперь составляет значительную часть стоимости всего ПК — больше, чем когда-либо прежде.

Gigabyte представляет новые материнские платы B550 для платформы AM4 и рекомендует для них процессоры четырехлетней давности. Кризис памяти настолько серьезен, что производители предпочитают возвращаться к более старым и дешевым решениям, которые не требуют дорогостоящих модулей DDR5.