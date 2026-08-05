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В США успешно завершился первый междугородный полёт электрического аэротакси Archer Midnight
Полёт в одну сторону занял всего 9 минут — поездка на автомобиле на то же расстояние занимает более 35 минут.
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Компания Archer Aviation завершила первый пилотируемый перелет между городами на электрическом аэротакси Midnight. Это стало важным шагом на пути компании от разработки самолетов к коммерческой эксплуатации, которую она планирует начать в этом году.Фото: Archer Aviation

Пилотируемый летательный аппарат вмещает четырех пассажиров и одного пилота и использует полностью электрическую силовую установку, предназначенную для снижения как шума при работе, так и выбросов в атмосферу. Вместо обслуживания длинных региональных маршрутов, самолет предназначен для соединения аэропортов, центров городов и других транспортных узлов посредством частых полетов с высокой интенсивностью использования.

Полет, совершенный 30 июля, включал вылет Midnight из муниципального аэропорта Салинаса, полет в региональный аэропорт Монтерея и возвращение в Салинас. Каждый отрезок пути занял около девяти минут. Поездка на автомобиле на то же расстояние занимает более 35 минут. Полет был выполнен в тесном сотрудничестве с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

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Этот полет был осуществлен для демонстрации преимуществ коротких региональных перелетов, которые, как ожидает Archer, будут выполнять аэротакси Midnight после начала коммерческих рейсов. Archer планирует использовать Midnight для соединения ключевых улиц, аэропортов и транспортных узлов в районе Лос-Анджелеса во время Олимпийских игр.

С момента первого полета Midnight в 2023 году программа Archer в основном была сосредоточена на проверке самого летательного аппарата. Последняя миссия переключает внимание на нечто не менее важное — как электрическое аэротакси будет работать в составе транспортной сети.

Вместо простого полета из одной точки в другую, миссия включала в себя операции между аэропортами в соответствии с процедурами, разработанными совместно с FAA. Компания Archer использует эти полеты для совершенствования методов работы, требований к инфраструктуре и координации между аэропортами, регулирующими органами и местными властями перед запуском коммерческих услуг.

#сша #авиация #самолет #аэротакси
Источник: aerospaceglobalnews.com
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