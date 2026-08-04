Вся серия Galaxy S27 получит по три задние камеры, а модель Ultra предположительно впервые за долгое время потеряет один модуль, потому что Samsung стремится снизить производственные затраты.

Samsung, возможно, готовит одно из самых масштабных изменений в истории серии Galaxy S Ultra. Последняя утечка указывает на то, что флагман следующего года лишится одного из телеобъективов. Это решение, как полагают эксперты, в первую очередь связано с ростом стоимости производства компонентов.

Изображение: etnews

Согласно информации, опубликованной южнокорейским сайтом ET News, производитель уже сообщил о планируемой конфигурации камеры для всего семейства Galaxy S27 своим партнерам, ответственным за поставку модулей камеры. Ожидается, что Galaxy S27 Ultra получит самые значительные изменения, впервые получив всего три камеры на задней панели.

С момента запуска первой модели «Ultra» Samsung постоянно улучшала фотовозможности своих самых дорогих смартфонов. Отличительной особенностью этой серии было наличие двух телеобъективов с разным уровнем оптического зума.

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Первоначально производитель использовал конфигурации 3x и 10x, заменив их на 3x и 5x в последующих поколениях. Теперь, если подтвердятся сообщения, 10-мегапиксельная камера с 3-кратным зумом исчезнет. Однако 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом останется. Его дополнит 200-мегапиксельная основная камера и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

ET News указывает, что сокращение количества камер связано не с технологическими ограничениями, а с ростом стоимости компонентов. Ожидается, что увеличение стоимости памяти приведет к росту цен на другие компоненты.

По данным источников сайта, Samsung полагала, что удаление одного модуля камеры снизит себестоимость производства самой продаваемой модели и поможет сохранить цену всей серии Galaxy S27 на конкурентоспособном уровне.

Данные Counterpoint Research, цитируемые ET News, показывают, что на Galaxy S25 Ultra приходилось 46% мировых продаж серии Galaxy S25. Таким образом, даже небольшая экономия на одном устройстве может привести к значительному снижению затрат при производстве миллионов гаджетов.

Раскрытая информация указывает на то, что все модели семейства Galaxy S27 будут оснащены тремя задними камерами. Ожидается, что конфигурации будут следующими:

Galaxy S27: 50 МП (основная), 12 МП (сверхширокоугольная), 10 МП (телефото),

Galaxy S27+: 50 МП (основная), 12 МП (сверхширокоугольная), 10 МП (телефото),

Galaxy S27 Pro: 200 МП (основная), 50 МП (сверхширокоугольная), 10 МП (телефото) с 3-кратным зумом,

Galaxy S27 Ultra: 200 МП (основная), 50 МП (сверхширокоугольная), 50 МП (перископическая телеобъективная) с 5-кратным зумом.

Запуск серии Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.