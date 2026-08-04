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kosmos_news
Китайские ученые разработали план взрыва астероида с помощью ядерного устройства
В ходе симуляций взрыв мощностью 3 мегатонны мог бы полностью уничтожить астероид диаметром около 100 метров.
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В течение многих лет ученые размышляли над тем, как эффективно защитить Землю от столкновения с крупным астероидом. До сих пор наибольшее внимание уделялось кинетическому методу, то есть столкновению космического аппарата с объектом для изменения его траектории.Изображение: нейросеть qwen

Исследователи из Китая представили решение, которое, теоретически, могло бы справиться с действительно большим куском космического камня. Они планируют использовать для этого ядерное оружие. Вместо подрыва ядерного устройства на поверхности астероида, они предлагают сначала пробурить глубокую скважину, а затем взорвать бомбу внутри камня. По мнению авторов исследования, этот метод значительно повышает эффективность взрыва.

Предложенный сценарий предполагает использование двух независимых зондов. Первый будет поражать астероид специальным металлическим проникающим элементом, задача которого — проделать глубокую скважину в поверхности космического камня. Только второй зонд будет доставлять ядерный заряд.

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Это принципиальное отличие от предыдущих концепций. Взрыв, происходящий под поверхностью, приводит к тому, что значительно большая часть энергии передается астероиду, а не рассеивается в космосе. В результате увеличивается как разрушительная сила, так и способность изменять скорость и направление движения объекта.

Китайские исследователи подсчитали, что размещение бомбы примерно в 30 метрах под поверхностью может более чем втрое увеличить изменение скорости астероида по сравнению с его детонацией на небольшой глубине. С точки зрения планетарной защиты это означает значительно большую вероятность отклонения опасного объекта от траектории столкновения с Землей.

Заряд, использованный в моделировании, имел мощность примерно в три мегатонны тротила. Для сравнения, это соответствует энергии примерно 200 бомб, сброшенных на Хиросиму во время Второй мировой войны.

Согласно компьютерным моделям, такой взрыв мог бы полностью разрушить астероид диаметром около 100 метров. Столкновение с объектом такого размера могло бы уничтожить крупный город или вызвать катастрофу на обширной территории.

В то же время авторы исследования подчеркивают, что не каждый астероид следует разрушать. Во многих случаях более безопасным решением является небольшое изменение его орбиты на достаточно раннем этапе, чтобы он пролетел мимо Земли на значительном расстоянии.

#китай #космос #астероид #атомная бомба
Источник: scmp.com
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