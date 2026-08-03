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kosmos_news
Исследователи обнаружили ранее неизвестный металлический сплав после инцидента в Хиросиме 1945 года
Образовавшийся в результате взрыва атомной бомбы материал был найден внутри небольших стекловидных шариков.
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6 августа 1945 года бомба «Малыш» взорвалась примерно в 600 метрах над Хиросимой. Температура в центре взрыва превысила 7000 °C. Подземные материалы не только горели и плавились. Часть бетона, стекла, металлов, почвы и городской инфраструктуры превратилась в газ и плазму.Изображение: нейросеть qwen

Огненный шар поднял эту смесь высоко над разрушенным городом. По мере охлаждения испарившиеся материалы конденсировались в мелкие округлые частицы. Некоторые были менее 1 мм в диаметре, другие напоминали несколько соединенных между собой стеклянных бусин.

Материал, описанный в журнале Science Advances, представляет собой крошечное зерно, скрытое внутри более крупной, стекловидной сферы. Его размер составляет всего несколько микрометров, что сопоставимо с размером клеток крови человека.

В его состав входят преимущественно железо, хром, никель, марганец, молибден, кремний и алюминий. В нормальных условиях такая сложная смесь, вероятно, распалась бы на несколько более простых фаз при охлаждении. Отдельные элементы либо образовали бы свои собственные соединения, либо неравномерно распределились бы.

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Между тем материал из Хиросимы сохранил сложную, но высокоупорядоченную кубическую структуру. Атомы многих различных элементов были расположены в единой кристаллической решетке, а не разделены на более простые компоненты.

Результат не удалось сопоставить с известными структурами. Это ранее неизвестный многокомпонентный сплав, материал, состоящий из многих элементов, присутствующих в значительных количествах. Его уникальность заключается не только в его составе, но и в способе расположения атомов.

Огненный шар после взрыва унес материалы с совершенно разными температурами плавления и составом. Сталь смешивалась со стеклом, бетоном, алюминием и пылью. Образовавшиеся капли двигались в нагретом газе, сталкиваясь, соединяясь и распадаясь. Затем температура резко упала.

Быстрое охлаждение, возможно, спасло новую структуру. Атомы были заморожены в необычном расположении, прежде чем смогли перейти к более стабильным и простым конфигурациям. Такой материал определяется как продукт условий, далеких от термодинамического равновесия.

Когда смесь охлаждается медленно, ее компоненты успевают перестроиться в наиболее стабильную конфигурацию. Когда охлаждение происходит почти мгновенно, материал может сохранять структуру, которая быстро исчезла бы в более спокойных условиях. Таким образом, взрыв не только уничтожил существующие материалы. На несколько секунд он открыл путь к комбинациям атомов, которые обычные промышленные процессы никогда прежде не создавали.

#технологии #наука #история #металл #хиросима #сплав
Источник: science.org
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