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kosmos_news
В США разрабатывают четвероногого робота с человекоподобным торсом для работы в опасных зонах
Робот Threehalves компании Satyress сочетает в себе преимущества четвероногого робота и прямоходящего человекоподобного робота, а вместо рук у него могут быть закреплены различные инструменты, например, бензопила.
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Калифорнийский стартап Satyress разрабатывает необычного робота Threehalves, сочетающего в себе преимущества четвероногого робота и прямоходящего человекоподобного робота.
Фото: Satyress

Как отмечает Fast Company, Threehalves визуально напоминает фавна: верхняя часть человеческая, а ноги, рога — козлиные. По данным журнала, необычный дизайн, вероятно, также является отсылкой к названию компании Satyress — женскому аналогу сатира из греческой мифологии.

У Threehalves четыре ноги и человекоподобный торс. К нему прикреплены две конечности. Однако у робота отсутствуют руки как таковые — вместо них на концах конечностей расположены быстросъемные интерфейсы для инструментов.
Четвероногий робот с головой козла и человекоподобным торсом. Фото: Satyress

«Быстросъемный интерфейс на запястье обеспечивает бескомпромиссную точность и повторяемость позиционирования инструмента. Насадки могут питаться от 12, 18 или 48 вольт, а также от сжатого воздуха со стороны робота», — пишет компания на своем сайте.

Механизмы позволяют подавать электричество или сжатый воздух, в частности, к бензопилам, дрелям и пневматическим инструментам. Машина также спроектирована таким образом, чтобы складываться до высоты примерно 1,70 метра и транспортироваться в кузове пикапа.

Однако в работе этот робот значительно отличается от многих других моделей. Threehalves не работает автономно, а управляется дистанционно человеком-оператором с помощью джойстика.Фото: Satyress

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По данным компании, робот предназначен для использования в опасных зонах, таких как загрязненные промышленные объекты, свалки токсичных отходов, лесные пожары и пр. Однако на иллюстрации Threehalves также изображен с огнестрельным оружием. Стартап пока не объявил, когда робот поступит в серийное производство.

#сша #технологии #робототехника #роботы
Источник: fastcompany.com
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