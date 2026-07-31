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kosmos_news
Учёные из США нашли простой способ остановить кариес у детей без сверления
Вместо бормашины для лечения кариеса используется жидкий раствор, который наносится на поражённый участок специальной губкой.
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Кариес — это постоянная проблема, особенно среди детей. Исследователи из Мичиганского университета нашли способ сделать лечение поражённых молочных зубов не только проще, но и быстрее, а также менее стрессовым.
Изображение: нейросеть qwen

Ключевым элементом технологии является простая и недорогая жидкость под названием фторид диамина серебра (ФДС). Она наносится на пораженный участок губкой. На обработку одного зуба уходит всего несколько секунд, и это останавливает распространение кариеса без боли, инъекций, сверления или анестезии.

ФДС не является новым средством и уже используется для лечения кариеса, в том числе в Европе. Однако чаще всего его используют как средство для чувствительных зубов. Хотя его использование против кариеса законно, он официально не одобрен в качестве лекарственного средства от кариеса ни в США, ни в Европе из-за отсутствия клинических исследований. Новое исследование призвано стать шагом в этом направлении и подготовить почву для потенциального одобрения в качестве лекарственного средства Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

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В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Pediatrics, были представлены результаты третьей фазы клинических испытаний с участием 830 детей в возрасте до 6 лет. Исследование показало, что стандартный 38%-ный фторид серебра имел показатель эффективности 54% после 6 месяцев лечения. Таким образом, ФДС не является полной заменой сверлению, но может быть первым, недорогим методом для минимизации повреждений или временной мерой до начала лечения.

Причина, по которой лечение с помощью ФДС особенно подходит для молочных зубов, заключается в механизме его действия. Жидкое серебро вызывает стойкое почернение обработанных участков, что приводит к косметическому дефекту. Кроме того, ФДС не восстанавливает структуру зуба и не заполняет образовавшиеся кариесные полости.

Однако для решения проблемы кариеса у детей во многих случаях достаточно было бы одобренной версии для лечения кариеса. Это могло бы предотвратить боль или даже экстренные операции, поскольку нанесение происходит быстро и недорого, без сверления.

#сша #наука #стоматология #кариес
Источник: news.umich.edu
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