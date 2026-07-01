Международная группа ученых проанализировала ДНК более 500 костей мамонтов.

Последние генетические исследования указывают на интересный аспект взаимоотношений между людьми ледникового периода и шерстистыми мамонтами. Международная группа ученых проанализировала ДНК более 500 костей мамонтов и определила, что древние охотники значительно чаще охотились на самок мамонтов.

Изображение: нейросеть qwen

Ранее археологи и палеонтологи спорили о том, возникли ли обширные скопления костей мамонтов, обнаруженные на археологических памятниках, в результате естественных процессов или же стали следствием деятельности человека. Новые генетические анализы, проведенные на 521 особи шерстистого мамонта из Евразии и Северной Америки, разрешили этот спор. Кости, проанализированные в исследовании, происходят из одиннадцати ключевых археологических памятников Евразии, датируемых 30 000–20 000 лет назад.

Используя передовые методы секвенирования древней ДНК, исследовательская группа сравнила соотношение полов среди останков из естественных, разрозненных мест и останков, связанных с деятельностью человека. Оказалось, что в природных костных скоплениях преобладали мужские останки (66% самцов, 34% самок), что объясняется большей склонностью одиночных самцов попадать в карстовые провалы или оползни. В то же время, в районах, где люди собирали кости мамонтов, до 70% принадлежали самкам и только 30% — самцам.

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Это открытие поднимает вопросы о стратегиях охоты людей ледникового периода. Как подчеркивают исследователи, мамонты обеспечивали людей ледникового периода чрезвычайно ценным источником пищи, жира, шкур, костей для жилищ и бивней, из которых они изготавливали орудия труда, украшения и произведения искусства. Можно предположить, что охотники выбирали самок, потому что они были меньше взрослых самцов. Если мамонты вели себя как современные слоны, самки, живущие в матриархальных стадах, могли коллективно защищаться.

Это делало столкновения с такими стадами такими же рискованными, чем столкновения с одиночными самцами. Также возможно, что стада, возглавляемые самками, двигались более предсказуемо, чем одиночные самцы, а это значит, что охотники могли просто чаще сталкиваться с ними как во время охоты, так и во время поиска пищи. Это исследование демонстрирует, насколько мощным инструментом стал анализ древней ДНК в археологии и палеонтологии.