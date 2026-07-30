Также в борьбе с пожарами участвует российский реактивный самолет-амфибия Бе-200.

В Алжире эксплуатируется значительное количество российских самолетов и вертолетов. Среди них 14 Ми-26Т2, первые из которых были поставлены в 2015 году. Ми-26 — самый большой и тяжелый вертолет, когда-либо выпускавшийся серийно. Изображение: нейросеть qwen

Размеры Ми-26 колоссальны во многих отношениях. Его грузовой отсек больше, чем у Ан-12, и может вместить 90 солдат или два бронетранспортера. Восьмилопастный ротор имеет диаметр 32 метра, что примерно соответствует длине фюзеляжа Airbus A319. Более того, Ми-26 до сих пор удерживает множество мировых рекордов. Например, в 1982 году он успешно поднял груз весом 56 769 килограммов на высоту 2000 метров.

Однако в настоящее время алжирские Ми-26 используются не столько для перевозки грузов, сколько для тушения пожаров. Как и в странах Южного Средиземноморья, в Магрибе бушуют многочисленные лесные пожары, и для борьбы с ними алжирцы используют российские гигантские вертолеты.

Изображение: x.com/Its_ereko

Видео Министерства обороны Алжира документирует операции по тушению пожаров с воздуха с использованием Ми-26. Эти тяжелые транспортные вертолеты используют специально разработанные резервуары для воды WSU-15, которые поднимают 15 тонн воды из близлежащих рек и озер, а затем быстро сбрасывают ее в критических точках очагов пожара.

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Складные резервуары WSU-15 могут быть заполнены водой за считанные секунды (они подвешены на лебедке под вертолетом), пока Ми-26 зависает над поверхностью воды. Последующий сброс воды над целевой зоной осуществляется с большой точностью, но требует от экипажей Ми-26 высокой степени концентрации.

Наряду с Ми-26 и несколькими небольшими самолетами, видеоролик о лесных пожарах также демонстрирует тип самолета, который сами алжирцы используют всего около двух лет – российский реактивный самолет-амфибия Бе-200. Ранее стало известно, что Франция также применила новый гигантский транспортный самолёт Airbus для борьбы с лесными пожарами.

Алжир заказал у России четыре самолета Бе-200ЭС в 2021 году – первый был поставлен в 2023 году, второй – в 2024 году. Бе-200 с электродистанционной системой управления может нести до двенадцати тонн воды в восьми баках под полом кабины, а затем сбрасывать ее на цель – либо сразу, либо по частям. Самолет пополняет баки, пролетая сквозь воду около 15 секунд. Вода поступает через четыре открытых воздухозаборника на нижней части фюзеляжа. Таким образом, Бе-200 может сбросить до 270 тонн воды за время миссии, прежде чем ему потребуется приземлиться и дозаправиться.