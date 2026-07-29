Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Учёные обнаружили причину устойчивости комаров к средствам от насекомых
Исследования ученых из Делийского университета в Индии выявили механизм, с помощью которого комары получают преимущество в борьбе с широко используемыми инсектицидами.
реклама

Программы общественного здравоохранения полагаются на химические методы борьбы с комарами, которые являются основными переносчиками опасных заболеваний. Однако длительное использование этих веществ приводит к биохимическим и генетическим изменениям в популяциях комаров, что в конечном итоге обеспечивает их выживание.
Изображение: нейросеть qwen

В своем последнем исследовании ученые сосредоточились на устойчивости комаров Aedes aegypti к α-циперметрину, одному из наиболее широко используемых в мире инсектицидов, который парализует нервную систему. В экспериментах, проведенных в Индии, комары, подвергшиеся воздействию рекомендуемой диагностической дозы этого вещества, показали уровень смертности 97,91%. Хотя этот показатель может показаться высоким, на практике этот результат представляет собой первый признак того, что популяция комаров начинает развивать устойчивость.

Ключевым элементом защитного механизма комаров являются детоксикационные ферменты — белки, которые насекомые естественным образом вырабатывают для защиты от токсичных веществ. При контакте с инсектицидом в организме комара срабатывает специфическая система сигнализации, что приводит к быстрому увеличению выработки этих ферментов.

реклама

Ученые подчеркивают, что наблюдаемые изменения представляют собой серьезное предупреждение. Комары способны развивать перекрестную устойчивость, то есть они могут также приобретать устойчивость к другим препаратам, действующим аналогичным образом.

Скорость развития устойчивости варьируется и зависит от многих факторов, таких как продолжительность использования инсектицидов в данном регионе, условия окружающей среды и местные методы борьбы с вредителями. В некоторых странах комары могут быть уже более устойчивы к α-циперметрину, чем популяции, изученные в Индии.

Это исследование не только подтверждает существование устойчивости, но и объясняет ее молекулярную основу. Это ценные знания для органов здравоохранения, у которых еще есть время для внедрения эффективных стратегий управления устойчивостью до того, как препараты на основе α-циперметрина потеряют свою эффективность.

#наука #исследования #насекомые #комар
Источник: frontiersin.org
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На базе легендарного Ан-2 создали самолет «Русская Арктика» с дальностью полета 1700 км
Состоялся первый рекордный 24-часовой полёт Airbus A350 из Австралии во Францию
22-тонный харвестер КАМАЗ-1010 с колесной формулой 8х8 не боится диагонального вывешивания
Археологи нашли в Казахстане средневековый «дом на колёсах» времён Кимакского каганата
Невыпущенный 8-ядерный процессор Intel Core i9-14901KE протестировали с разгоном до 7,4 ГГц
Российские власти и руководство Telegram контактируют по вопросу восстановления доступа
В России изготовлена четвёртая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютирует 2 сентября на базе пикапа Triton
Франция применила новый гигантский транспортный самолёт Airbus для борьбы с лесными пожарами
Китайский физик предложил конструкцию зонда весом 1 г для изучения чёрной дыры в созвездии Змееносца
Apple снова стала самой дорогой компанией мира с капитализацией около $5 трлн
Энтузиаст собрал игровой ПК без компонентов Intel, AMD и Nvidia с видеокартой LX 7G100
Amazon планирует использовать спутниковую группировку Leo для обеспечения прямой телефонной связи
Китай испытал первый гражданский беспилотник, способный летать 24 часа при полной загрузке
Halo Campaign Evolved протестировали на бюджетной GTX 1650
Вышел первый тизер игры «Гардарики» — славянский фольклор в Action‑RPG
Tom’s Hardware сравнили DDR4 и DDR5 в играх и оценили актуальность старой памяти в сборках 2026 года
Крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым «зорким» кораблем в мире благодаря авиакрылу из трёх Ка-31
В России создали новый материал для бронежилетов, гасящий энергию удара в 4 раза эффективнее
Amazon планирует запустить более 5 тысяч спутников для связи смартфонов напрямую из космоса

Популярные статьи

«Хокум», «Ограбить Лондон»: субъективный обзор новых фильмов
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
Обзор электронного блокнота Onyx Boox Go 6 (Gen II)
Майкл Эмерсон: Бен из «Лоста» и другие роли — спокойный голос, холодная логика и абсолютный контроль
10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter