Исследования ученых из Делийского университета в Индии выявили механизм, с помощью которого комары получают преимущество в борьбе с широко используемыми инсектицидами.

Программы общественного здравоохранения полагаются на химические методы борьбы с комарами, которые являются основными переносчиками опасных заболеваний. Однако длительное использование этих веществ приводит к биохимическим и генетическим изменениям в популяциях комаров, что в конечном итоге обеспечивает их выживание.

Изображение: нейросеть qwen

В своем последнем исследовании ученые сосредоточились на устойчивости комаров Aedes aegypti к α-циперметрину, одному из наиболее широко используемых в мире инсектицидов, который парализует нервную систему. В экспериментах, проведенных в Индии, комары, подвергшиеся воздействию рекомендуемой диагностической дозы этого вещества, показали уровень смертности 97,91%. Хотя этот показатель может показаться высоким, на практике этот результат представляет собой первый признак того, что популяция комаров начинает развивать устойчивость.

Ключевым элементом защитного механизма комаров являются детоксикационные ферменты — белки, которые насекомые естественным образом вырабатывают для защиты от токсичных веществ. При контакте с инсектицидом в организме комара срабатывает специфическая система сигнализации, что приводит к быстрому увеличению выработки этих ферментов.

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Ученые подчеркивают, что наблюдаемые изменения представляют собой серьезное предупреждение. Комары способны развивать перекрестную устойчивость, то есть они могут также приобретать устойчивость к другим препаратам, действующим аналогичным образом.

Скорость развития устойчивости варьируется и зависит от многих факторов, таких как продолжительность использования инсектицидов в данном регионе, условия окружающей среды и местные методы борьбы с вредителями. В некоторых странах комары могут быть уже более устойчивы к α-циперметрину, чем популяции, изученные в Индии.

Это исследование не только подтверждает существование устойчивости, но и объясняет ее молекулярную основу. Это ценные знания для органов здравоохранения, у которых еще есть время для внедрения эффективных стратегий управления устойчивостью до того, как препараты на основе α-циперметрина потеряют свою эффективность.