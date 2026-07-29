Впервые исследованы следы столкновений астероидов с обратной стороной Луны.

В 2024 году китайская космическая миссия «Чанъэ-6» впервые в истории доставила на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. С тех пор этот материал предоставил ученым бесценные сведения, в том числе информацию о формировании спутника Земли.

Изображение: нейросеть qwen

Исследовательская группа под руководством ученых из Гуанчжоуского института геохимии проанализировала следы столкновений астероидов с обратной стороной Луны. Исследователи надеются, что изучение этих камней также позволит получить представление об эволюции Земли. В конце концов, наша планета и ее естественный спутник имеют общую историю. В то время как следы прошлых столкновений астероидов с Землей в значительной степени стерлись за миллионы лет, Луна выглядит относительно нетронутой.

«Луна подобна капсуле времени — она сохранила записи событий, которые были стерты на Земле эрозией, тектоникой плит и другими геологическими процессами», — заявил Фред Журдан из Университета Кертина в Австралии, который также участвовал в исследовании.

Обратная сторона Луны даже больше подходит в качестве этой своего рода капсулы времени, чем видимая. Она меньше пострадала от более поздней геологической активности. На сторону Луны, которая всегда видна с Земли, сильно повлияло образование Моря Имбриум. Эта низменная равнина образовалась в результате одного из последних крупных столкновений астероидов с Луной во время так называемой поздней интенсивной бомбардировки (LHB).

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Однако анализ горных пород с обратной стороны Луны ставит под сомнение теорию LHB. Эта гипотеза предполагает, что финальная крупная бомбардировка планет внутренней Солнечной системы астероидами произошла примерно четыре миллиарда лет назад. Анализ образцов, собранных аппаратом «Чанъэ» (Chang'e6), показал, что лунная поверхность подвергалась воздействию астероидов в течение длительного периода. Возраст этих столкновений варьировался от 4,3 до 1,13 миллиарда лет.

Это позволяет исследователям сделать вывод, что вместо одной финальной, интенсивной бомбардировки наблюдалось непрерывное уменьшение числа астероидных потоков. Эти образцы позволяют предположить, что в ранней Солнечной системе наблюдалось длительное снижение числа столкновений с астероидами.