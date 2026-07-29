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kosmos_news
Состоялся первый испытательный полёт китайского самолёта C919-600 для высокогорных аэродромов
C919-600 будет иметь вместимость до 160 пассажиров, это укороченная и оптимизированная версия среднемагистрального C919.
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Китайский авиастроительный производитель COMAC провел первый испытательный полет самолета C919-600 (компактного варианта узкофюзеляжного самолета C919), предназначенного для высотных полетов. По словам производителя, самолет успешно прошел все запланированные этапы испытаний, подтвердив постепенное наращивание объемов программы, за которой внимательно следят как в Китае, так и за рубежом.
Фото: COMAC

Прототип с регистрационным номером B-002U вылетел из аэропорта Шанхай-Пудун в 7:59 утра 29 июля и вернулся в 9:58 утра. Производитель указал, что самолет выполнил «все запланированные маневры и испытания», что представляет собой «значительный шаг» в развитии семейства C919.

COMAC подчеркивает, что эта версия «включает в себя целевые конструктивные особенности, такие как укороченный фюзеляж и улучшенные системные функции для удовлетворения требований эксплуатации на больших высотах».

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C919-600 был разработан для аэропортов, расположенных на очень больших высотах, где низкая плотность воздуха негативно влияет на взлет и набор высоты. Согласно опубликованной информации, по сравнению со стандартным C919 было удалено шесть фюзеляжных элементов, чтобы уменьшить вес и адаптировать самолет к этим сложным условиям.

Этот подход специально ориентирован на инфраструктуру Тибетского плато, где условия эксплуатации требуют более значительных запасов производительности, чем на равнинах. Программа разрабатывается совместно с авиакомпанией Xizang Airlines (ранее Tibet Airlines), которая является стартовым заказчиком на 40 самолетов.

Стандартный C919, поступивший в коммерческую эксплуатацию в 2022 году, может вместить от 158 до 192 пассажиров в зависимости от конфигурации, или примерно 164 места в базовой версии. Ожидается, что C919-600 будет иметь вместимость около 140 пассажиров, при этом несколько источников указывают на диапазон от 138 до 160 мест.

Первый полет C919-600 состоялся после серии наземных испытаний в июне, включая испытания руления и высокоскоростного торможения. По имеющимся данным, самолет был представлен ранее в этом году, до начала этой фазы испытаний, что указывает на относительно сжатые сроки разработки. COMAC пока не объявила сроки сертификации.

Целевой рынок для C919-600 узок, но стратегичен. В Китае связи с высокогорными регионами представляют собой давно определенный сегмент. Ранее на рынке доминировали западные самолеты, адаптированные к этим условиям, прежде всего Airbus A319 и некоторыми версиями 737.

#китай #авиация #самолеты #comac #c919
Источник: x.com
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