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kosmos_news
США запрещают импорт человекоподобных роботов из-за рубежа
Большинство этих устройств производится в Китае, при этом новый запрет на импорт также затрагивает инверторы для солнечных энергосистем.
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Правительство США запрещает импорт способных передвигаться роботов, произведенных за рубежом. Это в первую очередь заблокирует выход китайских производителей на рынок США и защитит американских разработчиков от конкуренции.
Изображение: нейросеть qwen

FCC сослалась на сетевые возможности роботов как на причину запрета. Они могут быть использованы для шпионажа или слежки за американцами, а также для дистанционного управления устройствами. Существующие модели, уже одобренные FCC, могут продолжать импортироваться и использоваться.

Правительство США определяет мобильных роботов как технические устройства весом более 2 килограммов, которые могут передвигаться самостоятельно, избегать препятствий и имеют датчики, сетевое подключение и программное обеспечение для автономной навигации. Это описание может также относиться к продвинутым моделям роботов-пылесосов. Это сегмент рынка, в котором китайские компании обогнали американского пионера iRobot, разработавшего Roomba. Компания iRobot впоследствии была приобретена китайской фирмой.

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Стационарные роботы и роботизированные манипуляторы, например, для промышленного производства, прямо исключены из запрета. Беспилотные летательные и подводные системы также прямо не подпадают под действие новых правил. Двуногие человекоподобные роботы и четвероногие модели, напоминающие больших собак, считаются перспективным направлением бизнеса. Многие компании, особенно в США и Китае, работают над этими проектами.

Согласно исследованию патентно-аналитической фирмы LexisNexis, Китай явно лидирует в этой области. Пять ведущих производителей — все из Китая. В десятку лидеров также входят три американских производителя: Figure AI, Apptronik и Agility Robotics, а также Agile Robots из Мюнхена.

#сша #китай #технологии #техника #робототехника #роботы
Источник: docs.fcc.gov
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