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kosmos_news
Учёные выяснили принцип формирования Меркурием радиационных поясов
Анализ данных MESSENGER показал, что у Меркурия иногда возникают временные радиационные пояса.
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До сих пор ученые предполагали, что, в отличие от Земли, Меркурий, планета, ближайшая к Солнцу, не может формировать стабильные радиационные пояса из-за своего чрезвычайно слабого магнитного поля. Как сообщается в журнале Nature Astronomy, исследователи из Мичиганского университета и Калифорнийского университета в Беркли доказали прямо противоположное.
Изображение: нейросеть qwen

Для достижения этого открытия команда не отправляла в космос новое оборудование. Ученые проанализировали исторические данные с космического аппарата NASA Messenger, который вращался вокруг Меркурия с 2011 по 2015 год. Ученые тщательно проанализировали сигналы помех от бортовых нейтронных и гамма-спектрометров.

Эти приборы были разработаны для обнаружения рентгеновского излучения, генерируемого при повышенном радиационном воздействии на металлические корпуса датчиков. Систематически отфильтровывая эти крошечные сигналы помех из общего шума данных, исследователи сделали видимыми ранее скрытые структуры.

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И без того очень слабое магнитное поле, составляющее всего около одного процента от земного, может беспрепятственно расширяться в течение этой конкретной фазы. Это создает достаточно пространства в магнитном поле для того, чтобы высокоэнергетические электроны солнечного ветра могли собираться на стабильных орбитах и образовывать пояс.

Согласно подробному анализу исследования, такой защитный слой можно измерить примерно в 50% случаев, когда планета достигает максимального расстояния от Солнца. Это явление обычно длится от восьми до двенадцати часов, но при очень благоприятных условиях может сохраняться несколько дней.

Однако, когда планета снова приближается к своей звезде по орбите, солнечный ветер обрушивается на планету с интенсивностью, в 30 раз превышающей измеримую на Земле. Это приводит к массивному сжатию магнитного поля, вызывая значительное физическое нарушение циркулирующих траекторий электронов.

Это открытие представляет не только академический интерес, но и имеет очень прямое и практическое значение для текущих космических проектов. Когда европейско-японский зонд BepiColombo, как ожидается, выйдет на целевую орбиту в конце 2027 года, многомиллионный прибор столкнется с крайне динамичной и потенциально опасной средой. Команда миссии должна использовать новые данные, чтобы вовремя отключить чувствительные датчики и таким образом избежать необратимых повреждений от неожиданного радиационного облучения.

В то же время, суровая среда предоставляет уникальную возможность непосредственно изучать фундаментальную физику таких поясов под воздействием экстремальных внешних факторов. Хотя косвенные измерения, полученные с помощью исторического зонда Messenger, представляют собой методологический прорыв, надёжные прямые данные о фактической интенсивности излучения будут доступны только с помощью космических зондов следующего поколения.

#космос #наука #астрономия #земля #исследования #планеты #меркурий #магнитные поля #радиационные пояса
Источник: nature.com
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