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kosmos_news
Астробиолог Джулия ДеМаринс предложила новый метод поиска жизни в космосе
Исследователи предлагают искать следы внеземных цивилизаций во Вселенной через анализ структурных аномалий, предшествующих технологическому развитию.
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Поиск жизни в космосе является одной из движущих сил многих областей исследований. В основном исследователи пришли к согласию относительно двух конкретных методов обнаружения таких следов: биосигнатуры и техносигнатуры. Известный астробиолог Джулия ДеМаринс теперь предлагает другой подход: ноосигнатуры. Это слово происходит от древнегреческого слова «noos», что означает разум, мысль и интеллект.Фото: NASA/JPL-Caltech В своем исследовании ДеМаринс пишет об этих сигнатурах: «Это структурированные следы, которые разум оставляет на носителе». На первый взгляд, это может показаться слишком философским подходом для серьезного поиска инопланетян. Как объясняет астробиолог, это физические следы, такие как инструменты, письменность или архитектурные элементы – подобно тому, как археологи на Земле обнаруживают следы прошлых цивилизаций. Или это могут быть сигналы, такие как зашифрованные сообщения или сложные коммуникации животных, например, звуки, которые издают киты.

Этот подход находится точно между биосигнатурами и техносигнатурами. Большинство исследователей возлагают свои надежды на первые, например, беря образцы почвы на Марсе или ища микробы на спутниках Юпитера и Сатурна. Техносигнатуры в основном ищут исследователи внеземных цивилизаций, такие как ДеМаринес. Это признаки высокоразвитой жизни, которая, например, излучает радиосигналы или инфракрасные сигналы, источником которых может быть сфера Дайсона.

Однако это две крайности: либо крошечные организмы, либо высокоразвитые инопланетяне. С помощью техносигнатур ДеМаринес хочет найти золотую середину. Её теория: живые существа оставляют свои следы во Вселенной задолго до того, как они смогут излучать радиосигналы. Жизнь на Земле существует около 3,5 миллиардов лет, но радиосигналы стали обнаруживаться лишь последние 100 лет.

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Человечество вызывало выбросы азота еще до индустриальной эпохи. От 70 до 84 процентов этих выбросов приходилось на сельское хозяйство, то есть животноводство, выращивание сельскохозяйственных культур и подсечно-огневое земледелие. Это началось еще 8000 лет назад, в то время как индустриальная эпоха началась только в 1850 году. Такие изменения можно обнаружить в атмосферах экзопланет при определенных условиях, даже до того, как они резко возрастут благодаря новым технологиям.

Статья ДеМаринс, как она сама пишет, прежде всего, является призывом к науке серьезно отнестись к «аномальным сигнатурам». Это также связано с тем, что теоретически многие цивилизации могут вымереть, прежде чем смогут излучать техносигнатуры. Однако останутся лишь знаки, которые могут проявляться в виде сигналов или на поверхности планет и которые возникли в результате некой формы разума, а не естественной эволюции – другими словами, формы аномалий.

Однако исследователь также признает, что необходимая «теория сборки» для этой области исследований еще не разработана. Это математическая концепция для оценки сложности объектов или молекул. Необходимо разработать своего рода шкалу, чтобы определить, когда данные измерений можно считать «неподтвержденными».

Обнаружение изменений в атмосферных выбросах также имеет свои ограничения. ДеМаринес подсчитала, что для их измерения потребуется население планеты от 30 до 100 миллиардов человек – гораздо больше, чем 8 миллиардов, живущих в настоящее время на Земле.

#космос #наука #аастрономия
Источник: arxiv.org
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