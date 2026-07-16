Компания Boeing наращивает производство, лидирующие позиции занимает 737 MAX, но Airbus по-прежнему лидирует по количеству поставок.

Boeing поставил 314 коммерческих самолетов в первом полугодии 2026 года, что на 12% больше, чем годом ранее, и является лучшим результатом за этот период с 2018 года. Это произошло, благодаря наращиванию производства 737 MAX и возвращению заказов из Китая.

Американский производитель самолетов объявил, что в июне поставил 64 самолета, по сравнению с 60 годом ранее, включая 42 своих флагманских узкофюзеляжных самолета 737 MAX. За первое полугодие Boeing зафиксировал в общей сложности 314 поставок, что, согласно финансовым отчетам со ссылкой на данные компании, делает это «самым высоким показателем поставок за первое полугодие с 2018 года».

Сборочный цех самолетов Boeing, Источник: AVIA.RU

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Производитель самолетов постепенно увеличивает темпы производства семейства 737 MAX с тех пор, как в октябре 2025 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отменило нормативный лимит в 38 самолетов в месяц, введенный после инцидента с самолетом 737 MAX 9 в январе 2024 года. В настоящее время компания производит 47 самолетов в месяц и стремится к темпам в 63, или даже больше, если ее поставщики смогут предоставить необходимое оборудование и материалы, по мнению отраслевых аналитиков.

Несмотря на восстановление промышленного производства, Boeing по-прежнему отстает от своего европейского конкурента по объему поставок лайнеров. Airbus сообщил о поставке 351 самолета в первом полугодии 2026 года, в том числе 80 только в июне, что позволяет ему сохранять лидирующие позиции на рынке по объему поставок.

В июне Boeing также зафиксировал валовые заказы на 121 самолет, включая 102 737 MAX от неустановленных клиентов, что составляет 88 чистых заказов за месяц и 408 с начала года после отмен и перераспределения. Boeing все еще необходимо продемонстрировать свою способность стабилизировать производство в долгосрочной перспективе, чтобы сократить отставание от Airbus, поставки которого также наращиваются.

В начала этого года возобновились китайские заказы, которые были заморожены на длительный период на фоне политической напряженности и сложных процедур сертификации 737 MAX в Китае. Компания China Southern Cargo заказала шесть грузовых самолетов 777, а China Airlines — еще два. Это первые сделки с китайскими авиаперевозчиками, о которых было объявлено после визита президента Дональда Трампа в Пекин в середине мая.

В ходе этой поездки китайские власти обязались закупить у Boeing первую партию из 200 коммерческих самолетов, и, по словам источников, близких к переговорам, за этим обязательством могут последовать дополнительные заказы на сумму до 750 самолетов. Последний крупный заказ Пекина датируется 2017 годом и включал 300 самолетов (узкофюзеляжных и широкофюзеляжных) на сумму около 37 миллиардов долларов. Теперь Boeing предстоит «вести прямые переговоры с китайскими авиакомпаниями для выполнения обязательств Пекина».

По состоянию на 30 июня 2026 года портфель заказов Boeing достиг 6814 коммерческих самолетов, включая 4363 737 MAX, согласно информации, опубликованной и освещенной несколькими специализированными СМИ. В июне 737 MAX стал самой заказываемой моделью в истории семейства узкофюзеляжных самолетов 737, получив 7206 чистых заказов с момента своего появления в 2011 году, обогнав 737 NG с 7159 заказами.

В 2025 году Boeing поставил около 600 самолетов, что является самым высоким годовым уровнем с 2018 года. Все это происходит в то время, когда производитель остается под пристальным вниманием регулирующих органов и авиакомпаний и стремится заверить рынок в надежности своих сборочных линий, особенно линий 737 MAX и 787 Dreamliner.