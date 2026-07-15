Незадолого до полуночи 15 июля корабль «Союз МС-29» состыковался с Международной космической станции, по традиции новый экипаж встретили космонавты и астронавты действующей экспедиции МКС-74.

Российский космический корабль «Союз МС-29» с международным экипажем на борту вечером 14 июля стартовал с космодрома Байконур в Казахстане. На борту находились три астронавта: Пётр Дубров и Анна Кикина из России, а также американец Анил Менон. Их пункт назначения — Международная космическая станция (МКС), до которой они добрались примерно через три часа. «Союз» состыковался с модулем «Причал», и после открытия люков космонавты и астронавт NASA смогли перейти на борт станции. По традиции вновь прибывших обитателей МКС встретили космонавты и астронавты действующей экспедиции, в том числе командир миссии Сергей Кудь-Сверчков.

Изображение: Роскосмос

Трансляция открытия люков между кораблём «Союз МС‑29» и МКС велась на канале Роскосмоса Вконтакте. Новый экипаж 75-й миссии проведёт на МКС восемь месяцев. До его на борту МКС находились семь астронавтов: три американца, три россиянки и француженка.

Космонавты Пётр Дубров и Анна Кикина поделились своими ощущениями от полёта, сообщает Телеграм-канал Роскосмоса. По их словам, «самочувствие вполне адекватное». Дубов добавил, что после прибытия на станцию присутствует ощущение возвращения к привычному месту обитания.

Изображение: Роскосмос

Запуск миссии привлёк внимание не только составом экипажа, но и присутствием главы американского космического агентства НАСА Джареда Айзекмана, который впервые за восемь лет посетил Байконур. Его визит подчеркивает важность международного сотрудничества в космосе, несмотря на сохраняющуюся политическую напряженность на Земле. Вчера Айзекман и вице-премьер РФ Денис Мантуров обсудили программу контролируемого сведения Международной космической станции с орбиты в конце 2030 года.

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Сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами в освоении космоса продолжается. Международная космическая станция остается одним из немногих проектов, в которых совместно участвуют космические агентства США, России, Европы, Японии и Канады.