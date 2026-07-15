В сотрудничестве со SpaceX исследовательская группа протестировала коммерческую портативную рентгенографическую систему во время миссии Fram2.

В истории космической медицины открывается новая глава. Впервые диагностические рентгеновские снимки были получены во время коммерческого орбитального полета Fram2. Результаты этой новаторской миссии, которая может произвести революцию в здравоохранении астронавтов и космических миссий, опубликованы в научном журнале Radiology.

Рентгеновские снимки кисти, сделанные до (A), во время (B) и после (C) полета. Фото: RSNA

Более сорока лет единственным доступным методом медицинской визуализации на борту космических аппаратов было ультразвуковое исследование. Несмотря на свою ценность, ультразвуковая диагностика имеет существенные ограничения, включая необходимость высококвалифицированных специалистов. По мере увеличения продолжительности космических миссий и роста риска проблем со здоровьем потребность в альтернативных методах диагностики становится все более актуальной.

Традиционные рентгеновские аппараты большие, тяжелые и производят значительное количество радиации. Кроме того, они подвержены искажению изображения, вызванному движением, что представляет собой серьезную проблему в условиях микрогравитации. Однако технологические достижения позволили создать портативные беспроводные рентгеновские системы, которыми могут управлять даже не медицинские специалисты.

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В сотрудничестве со SpaceX исследовательская группа протестировала коммерческую портативную рентгенографическую систему во время миссии Fram2. Перед запуском три члена экипажа прошли всего четыре часа обучения работе с устройством. Камера прошла строгие испытания на прочность и совместимость с космическими аппаратами. Миссия стартовала 31 марта 2025 года, выйдя на полярную орбиту на высоте от 425 до 450 километров над поверхностью Земли. Полёт длился 3 дня и 14 часов. Несмотря на поверхностные повреждения корпуса камеры во время посадки, ключевые компоненты остались целыми и полностью работоспособными.

В рамках миссии рентгеновские снимки делались как до, так и во время полёта. Экипаж использовал портативную камеру для получения изображений кисти, предплечья, живота, таза и грудной клетки. Кроме того, в условиях микрогравитации были сделаны снимки таких объектов, как цифровые часы.

Все изображения сразу передавались на бортовой компьютер и оценивались экипажем. После возвращения на Землю они были подвергнуты детальному анализу тремя независимыми рентгенологами. Результаты показали, что качество изображений, полученных в космосе, не отличалось от изображений, полученных на Земле, как по разрешению, так и по контрасту. Единственной проблемой стало несколько худшее позиционирование изображений центральных частей тела, что, однако, не повлияло на их диагностическую ценность.