Система беспроводной передачи питания предназначена для снабжения луноходов электричеством даже в тени Луны, а строительство лунной базы намечено на 2031 год.

Более 100 лет назад Никола Тесла размышлял о беспроводной передаче электроэнергии. Даже сегодня беспроводная передача электроэнергии на большие расстояния остается предметом экспериментов и исследований. Однако, по мнению китайских исследователей, эту концепцию можно адаптировать и использовать на Луне, а не на Земле. О новой разработке сообщают международные СМИ. Изображение: нейросеть freepik

Научное исследование Харбинского технологического института по этой теме также предполагает создание сети башен, но с использованием лазерных технологий вместо радиоволн. В то время как идея Теслы предполагала бы излучение электричества во всех направлениях, подобно радиопередающей вышке, исследователи хотят использовать лазерные лучи.

Их идея состоит в том, чтобы установить башни с солнечными панелями на южном полюсе Луны. При правильном размещении по краям кратеров они будут собирать солнечный свет практически круглосуточно. Затем энергия будет передаваться с помощью лазерного луча на устройство, такое как луноходы, или, позднее, на научные измерительные приборы и системы извлечения.

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Цель состоит в том, чтобы обеспечить энергией устройства, расположенные в затененных участках кратеров. Исследователи утверждают, что луноходы и другие устройства не могут полагаться на свои солнечные батареи в затенённых кратерах. Кроме того, батарей будет недостаточно для длительных исследований и работы. Теоретически можно использовать длинные силовые кабели, но это ограничит мобильность аппаратов.

Если предложение учёных будет реализовано, луноходу потребуется лишь небольшая батарея для перемещения из-под защитной зоны одной башни к другой. Строительство первых компонентов Международной лунной исследовательской станции может начаться уже в 2031 году. Если к тому времени модель станет полноценным инструментом планирования, она может иметь решающее значение для достижения наилучших результатов при ограниченных ресурсах, особенно на начальных этапах проекта лунной базы.