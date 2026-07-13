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Биографический фильм о Майкле Джексоне «Майкл» установил новый кассовый рекорд в прокате
Байопик «Майкл» превысил отметку в 1 миллиард долларов по мировым кассовым сборам, став первым биографическим фильмом, достигшим этой отметки в прокате.
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Кинокритики неоднозначно оценили фильм «Майкл», но лента стала новым самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в истории. Как сообщает Variety, байопик по сборам преодолел отметку в 1 миллиард долларов. В российский прокат картина вышла в конце мая.
Изображение: нейросеть qwen

Фильм о Майкле Джексоне заработал 629,8 миллиона долларов за рубежом и 371,8 миллиона долларов в США, что в сумме составляет чуть более 1 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд по кассовым сборам среди музыкальных биографических фильмов принадлежал «Богемской рапсодии», которая собрала 911 миллионов долларов по всему миру и удерживала первое место в течение восьми лет.

Стоит также отметить, что «Майкл» побил рекорд по сборам в первый уик-энд, установленный в 2015 году фильмом «Голос улиц» о хип-хоп группе N.W.A., который собрал 60 миллионов долларов за первый уик-энд. Между тем «Майкл» достиг невероятных показателей – 97 миллионов долларов только в США и 217 миллионов долларов по всему миру.

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«Майкл» также сумел обогнать «Оппенгеймера» в категории фильмов, основанных на реальных событиях (фильм Нолана заработал 975 миллионов долларов). Кроме того, он стал самым кассовым (и первым) фильмом Lionsgate, заработавшим 1 миллиард долларов. К числу предыдущих хитов студии относятся сиквел «Голодных игр» (865 миллионов долларов) и заключительная часть «Сумерек» (850 миллионов долларов). Эти фильмы долгие годы занимали первое место, и теперь у студии появился новый лидер.

В 2019 году Грэм Кинг, продюсер «Богемской рапсодии», объявил, что будет режиссировать биографический фильм о Майкле Джексоне. Позже было объявлено, что режиссером станет Антуан Фукуа, а главную роль сыграет Джаафар Джексон, племянник покойного артиста. Однако производство столкнулось с многочисленными задержками, из-за чего премьера, запланированная на апрель 2025 года, состоялась почти через год.

Семья Джексона настаивала на том, чтобы определенные темы не упоминались в фильме, что привело к дальнейшим задержкам и пересъемкам. Критики обвинили «Майкла» в идеализации артиста путем удаления спорных фактов.

#сша #кино #фильм #майкл джексон #майкл
Источник: variety.com
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