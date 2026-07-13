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kosmos_news
Главный конструктор «Союза-5»: Новая российская ракета не имеет ничего общего с украинским «Зенитом»
Заместитель генерального директора «Роскосмоса» Дмитрий Баранов рассказал о будущем «Союза-5», отметив, что в своем классе ракета-носитель сможет конкурировать с другими ракетами этого же типа иностранных производителей.
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Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Дмитрий Баранов в разговоре с РБК рассказал о перспективах новой отечественной ракеты-носителя «Союза-5». После старта серийного производства она станет конкурентоспособной на мировом рынке, уверен главный конструктор этого аппарата.
Изображение: пресс-служба Роскосмоса

Баранов заявил, что «Союз-5» является «практически целиком новой» разработкой. На ракете присутствует только двигатель РД-171, ранее используемый на ракетах «Зенит» и «Энергия». При этом и двигательная установка была существенно модернизирована, уточнил конструктор.

У «Союза-5» новая авиационная электроника, системы навигации и связи. Изменена схема размещения камер сгорания, установлены передовые гидроприводы. По сравнению с предшественником недавно испытанная новая отечественная ракета-носитель «примерно в полтора раза дешевле в плане стоимости вывода 1 кг на орбиту», — утверждает Баранов.

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«Союз-5» оснащен самым мощным из существующих (в классе до 800 т тяги) двигателем первой ступени РД-171МВ. Вторая ступень использует разработанный в «Энергомаше» двигатель РД-171.

Баранов отметил, что у «Союза-5» всё абсолютно новое, и нет ничего общего с производимой на Украине (а ранее в СССР) много лет назад ракетой-носителем «Зенит» (за исключением некоторых компонентов 171-го двигателя). По его словам, отечественная ракета вмещает больше топлива и на 80 тонн тяжелее «Зенита».

При создании «Союза-5» использовались новые материалы. При изготовлении корпуса применялись собственные технологические решения, в том числе новый алюминиевый высокопрочный сплав, созданный для ракеты «Русалом» и «Роскосмосом». Это решение позволило разместить на ракете-носителе дополнительно 400 кг полезной нагрузки.

Отмечается, что все комплектующие ракеты являются импортозамещенными, компонентов зарубежного производства в конструкции нет. Соответственно, санкции не повлияли на разработку отечественной ракеты, резюмирует Баранов.

Также специалист заявил, что в своем классе «Союз-5» сможет составить конкуренцию аналогичным тяжелым пусковым аппаратам иностранного производства. После начала серийного производства стоимость создания ракеты может снизиться в два раза, однако конкретных цифр Баранов пока не стал озвучивать.

#россия #космос #ракета #космонавтика #союз #союз-5 #зенит
Источник: rbc.ru
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